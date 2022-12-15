Богуслаев встретит Новый год в СИЗО: суд продолжил арест экспрезиденту "Мотор Січі"

Экспрезиденту АО "Мотор Сич" Вячеславу Богуслаеву продлили меру пресечения. Он пробудет под стражей до 11 февраля.

Так судья Оксана Голуб удовлетворила ходатайство следователя ГСУ Службы безопасности Украины. Таким образом, "предохранение" Богуслаеву продлили до 11 февраля 2023 года.

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Заседание было закрытым

Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Прокуроры подали соответствующее ходатайство, поскольку должны были озвучивать информацию, содержащую государственную тайну. Речь идет о сведениях о госзаказе оборонного комплекса. Однако решение объявляли открыто.

Сам Богуслаев от комментариев отказался. Его адвокат Руслан Волынец отметил, что должны получить полное решение суда, а затем будут думать об обжаловании.

Кстати, ранее Киевский апелляционный суд не изменил решение Шевченковского суда Киев. Мера пресечения Богуслаеву осталась в силе, хотя ее и пытались обжаловать. Экспрезидент и дальше все возражал.

Дело Богуслаева: что известно