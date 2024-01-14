Местные власти могут покупать РЭБ для защиты от воздушных атак России: Игнат раскрыл подробности
В направлении средств РЭБ ведется активная работа. Эти системы могут влиять на средства воздушного нападения страны-агрессорки.
Спикер Воздушных сил ВСУ назвал противодействие воздушным атакам врага с помощью РЭБ стандартной практикой. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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Какая ситуация с РЭБ
Как пояснил Игнат, средства радиоэлектронной борьбы могут влиять на вражеские дроны и ракеты, не давая им долететь до целей.
И это то, что могут закупать местные общины, привлекать ресурс. Оружие же не купишь – стрелковое, пушки, и ПВО не купишь, но системы РЭБ, в частности гражданских производителей, если они рабочие, их надо проверять – это помогает сохранить жизнь,
– сказал спикер.
По его словам, руководители некоторых компаний сегодня уже думают о защите своих объектов. Спикер ВС ВСУ подчеркнул, что за РЭБ будущее. Ведь эти средства позволяют не тратить дорогостоящие ракеты на вражеские цели.
Что говорят эксперты о РЭБ
- Недавно военный эксперт из Израиля Давид Гендельман в комментарии 24 Каналу объяснил, что средства РЭБ не способны полностью ликвидировать все системы наведения ракет. Также он отметил, что такие вражеские цели не исчезают в воздухе и все равно где-то падают.
- Не так давно аналитики Института изучения войны назвали переломным моментом в войне применение Украиной систем РЭБ во время российской массированной атаки 13 января. В тот день 20 вражеских средств воздушного нападения не достигли своих целей.
- Ранее учредитель ОО "Реактивная почта" Павел Нарожный сообщил, что у Украины есть хорошие средства РЭБ. Он объяснил принцип работы таких систем.