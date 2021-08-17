МИД России полностью переквалифицировалось в пиар-агентство "Талибана", – журналист
Источник:24 канал
В столице Афганистана сейчас продолжают работать только 3 посольства, одно из которых – российское. В то же время Министерство иностранных дел страны во главе с Сергеем Лавровым стало неким пиар-агентством "Талибана".
Об этом рассказал российский журналист Игорь Яковенко в эфире 24 канала. В России считают, что при "новой власти" в Кабуле стало гораздо лучше, чем при предыдущей администрации.
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Кремль доволен действиями талибов
Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил, что Россия довольна переходом власти. По словам Яковенко, он вообще придумал
"замечательную формулу". Оказывается, что талибы не захватили Афганистан, а взяли его на баланс.
Российский МИД во главе с Лавровым сейчас полностью переквалифицировось в пиар-агентство "Талибана",
– подчеркнул журналист.
Как рассказал Яковенко, путинский режим очень радуется тому, что США вроде бы потерпели поражение, по крайней мере так это подают в российских СМИ.
По их убеждению, если американцы проиграли, то Россия обязательно выиграет, что, конечно, абсолютная чушь. Все из-за того, что главную проблему "Талибан" теперь будет составлять не для США, а именно для России.
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Яковенко рассказал об отношениях "Талибана" с Россией: смотрите видео
Ситуация в Афганистане: последние новости
- Террористы "Талибана" 15 августа начали наступление на столицу Афганистана – Кабул. Впоследствии местные власти мирно передали им город, чтобы избежать кровопролития.
- Талибы 17 августа объявили всеобщую амнистию для всех чиновников в Афганистане. Боевики призывают людей возвращаться к работе и привычной жизни.
- Совет Безопасности ООН призвал к переговорам по созданию нового правительства в Афганистане.
- Администрация Белого дома сообщила, что США планируют завершить эвакуацию людей из Афганистана до 31 августа.
- Великобритания отправит в Афганистан 200 военнослужащих для помощи в эвакуации.