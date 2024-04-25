"Станут законной целью": Россия угрожает ударить по ядерным объектам НАТО в Польше
МИД России угрожает ударами стране Североатлантического альянса. Такие действия представители страны-агрессора обещают в случае расширения ядерной миссии НАТО на территорию Польши.
Ядерные объекты стран Альянса после размещения на территории Польши станут законной военной целью для России. По данным пропагандистских СМИ, об этом заявил заместитель министра иностранных дел страны-агрессора Сергей Рябков, передает 24 Канал.
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"Соответствующие объекты точно станут целью"
Россия в очередной раз прибегла к угрозам из-за якобы угрозы со стороны Североатлантического альянса. Возмущение российских властей вызвали последние обсуждения по размещению ядерных объектов НАТО на территории Польши. Однако пропагандистам явно эта идея не слишком понравилась.
Все те политики, которые сейчас по собственным причинам восторженно обсуждают в Польше и за ее пределами такую схему, должны понять: сдвиги в этом направлении безопасности Польше не добавят, а соответствующие объекты точно станут целью. И в нашем военном планировании они будут на переднем плане,
– заявил российский дипломат Рябков.
По его словам, расширение ядерной миссии НАТО якобы имеет "дестабилизирующий и угрожающий" характер. В то же время как отметил дипломат, приближение ядерного оружия Альянса к границам России обостряет угрозу для Москвы. Он назвал дискуссию о размещении ядерных объектов НАТО в Польше "развивающейся историей, ", за которой страна-агрессорка продолжит следить.
Что этому предшествовало
- Президент Польши Анджей Дуда заявил, что размещение ядерного оружия в его стране, уже некоторое время является предметом польско-американских переговоров. В частности он напомнил, что Россия милитаризирует район Кенигсберга и переместила ядерное оружие в Беларусь.
- Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала провокационными заявления польского руководства. Так, она начала заявлять об "амбициях" Польши "как бы крепче прижаться к размещенному в Европе ядерному оружию США".
- По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, у Альянса пока нет планов по размещению ядерного оружия в других странах. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.
- Президент Польши Анджей Дуда анонсировал встречу с премьер-министром Дональдом Туском. Он надеется обсудить размещение ядерного оружия в Польше. Это станет возможно по программе НАТО Nuclear Sharing.