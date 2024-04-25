МИД России угрожает ударами стране Североатлантического альянса. Такие действия представители страны-агрессора обещают в случае расширения ядерной миссии НАТО на территорию Польши.

Ядерные объекты стран Альянса после размещения на территории Польши станут законной военной целью для России. По данным пропагандистских СМИ, об этом заявил заместитель министра иностранных дел страны-агрессора Сергей Рябков, передает 24 Канал.

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"Соответствующие объекты точно станут целью"

Россия в очередной раз прибегла к угрозам из-за якобы угрозы со стороны Североатлантического альянса. Возмущение российских властей вызвали последние обсуждения по размещению ядерных объектов НАТО на территории Польши. Однако пропагандистам явно эта идея не слишком понравилась.

Все те политики, которые сейчас по собственным причинам восторженно обсуждают в Польше и за ее пределами такую схему, должны понять: сдвиги в этом направлении безопасности Польше не добавят, а соответствующие объекты точно станут целью. И в нашем военном планировании они будут на переднем плане,

– заявил российский дипломат Рябков.

По его словам, расширение ядерной миссии НАТО якобы имеет "дестабилизирующий и угрожающий" характер. В то же время как отметил дипломат, приближение ядерного оружия Альянса к границам России обостряет угрозу для Москвы. Он назвал дискуссию о размещении ядерных объектов НАТО в Польше "развивающейся историей, ", за которой страна-агрессорка продолжит следить.

Что этому предшествовало