Россияне могли умышленно вредить МиГ-29, которые решили передать Украине, – Минобороны Словакии

Правительство Словакии решило передать Украине МиГ-29, которые не использовали с августа 2022-го. Ранее в самолетах обнаружили неисправности. В словацком Минобороны заявили, что россияне могли умышленно повредить истребители.

К 2022 году российские технические специалисты присутствовали на авиабазе Сляч в Словакии. Именно тогда, считают в Минобороны, они и могли нанести ущерб самолетам.

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Россияне могли намеренно повредить МиГ-29 в Словакии

После того, как оппозиция во главе с партией Smer-SD бывшего премьер-министра Роберта Фицо подвергла резкой критике правительства за отказ от истребителей, министр обороны Ярослав Надь объяснил: "Они могли летать, но это не значит, что они были боеспособными. Украинцы приехали в Словакию за неделю до их отлета, привезли запчасти и осмотрели самолеты".

Также он рассказал, что в самолетах в прошлом обнаружили неисправности, которые, как предположил министр, могли умышленно сделать российские технические специалисты. Ведь до прошлого года представители государства-агрессора были на авиабазе Сляч в Словакии. В Минобороны страны считают, что именно тогда россияне и могли наносить вред МиГ-29.

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"Могли добраться только они"

Даже полиция проводила расследование на основе наших подозрений. В двигателях самолета находились части, к которым имели доступ словацкие специалисты, а были части, к которым имели доступ только российские специалисты. Дефекты появились только в тех частях, к которым имели доступ россияне,

– заявил Надь.

Хотя расследование не доказало умышленного саботирования работы самолетов, Минобороны "испытало потерю доверия к российским техникам в Сляче. Ведь ошибки продолжали появляться в местах, до которых "могли добраться только они", добавил министр.

Бывший топ-пилот, генерал-лейтенант Любомир Свобода, отдельно предположил, что россияне намеренно вредили самолетам.

"Мы забрали у них двигатель, который должен был работать 350 часов. А в итоге он пролетел всего 70 часов. Что мы можем с этим сделать? Возможно, была некачественная работа, назовем это так. Я не знаю", – сказал он.

Между тем, российское посольство в Словакии заявило, что поставки истребителей Украине якобы привели к "непредсказуемой и опасной эскалации "конфликта", за которую будут нести ответственность инициаторы принятых решений".

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