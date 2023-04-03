Вернулся из-за границы, чтобы защитить Украину: в Донецкой области погиб воин Михаил Гончарук
Источник:Винница.info
Для того чтобы защищать Родину от нашествия оккупантов, украинцы возвращаются и из-за границы. Среди них был защитник из Винницы Михаил Гончарук.
До полномасштабного вторжения мужчина долгое время ездил за границу на заработки. Однако как только Россия решила показать свою "мощь" 24 февраля 2022 года, Михаил Гончарук вернулся домой, чтобы стать в ряды защитников.
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Что известно о Михаиле Гончаруке
После возвращения в Украину Михаил Гончарук отправился воевать в составе 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады. За время своей службы он дважды получал ранения, однако, несмотря ни на что, всегда возвращался на фронт.
Мужчина любил свою Родину, верил в ее светлое будущее и хотел защитить от захватчиков. Он хотел, чтобы его родные, в частности, жена и двое детей, жили в свободном, независимом и процветающем государстве.
Герой погиб в боях за Украину
Михаил Гончарук из Винницы отдал свою жизнь 27 марта, защищая каждого украинца и независимость государства. Случилось это в районе населенного пункта Орехово-Василовка Донецкой области во время выполнения боевого задания.
Трагическое известие о смерти военнослужащего сообщили его родные.
Михаил Степанович был добрым, искренним, мудрым, отважным и всегда держал свое слово,
– сообщили в СМИ.
Мужчине было 56 лет.24 Канал выражает искренние соболезнования всем родным и близким погибшего Михаила Гончарука. Вечная память Герою!
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