Отважно защищал родную землю: на фронте погиб 30-летний защитник из Закарпатья
Источник:Председатель Полянского сельского совета
К сожалению, Украина продолжает терять своих лучших сыновей и дочерей в войне, которую начала Россия. Свою жизнь за родную землю отдал 30-летний герой из Закарпатья Михаил Кияшко.
Война с российскими оккупантами унесла жизнь солдата ВСУ Михаила Кияшко из Закарпатской области. Военнослужащий защищал страну на южном направлении фронта и погиб от взрыва. О потере сообщил председатель Полянского сельского совета Иван Дрогобецкий.
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Погиб, защищая Украину
Защитник Украины Михаил Николаевич Кияшко родился в 1993 году. Он был родом из села Поляна Мукачевского района.
В ряды Сил обороны мужчина без колебаний стал с началом полномасштабного вторжения агрессора.
Он отважно защищал родную землю и боролся за мирное небо в Украине. До последней минуты своей жизни боролся с врагом для мирного будущего Украины,
– отметил чиновник.
Военный погиб 15 декабря 2023 года в результате взрыва на взрывном устройстве в районе села Каменское Запорожской области.
Земляков попросили отдать свое последнюю дань уважения и достойно провести в последний путь украинского защитника.
От коллектива Полянского сельского совета и всех жителей общества выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям и собратьям Михаила Кияшко. Вечная память и уважение Герою Украины!,
– добавил председатель Полянского сельсовета.
Отдали жизнь за Украину
- В ноябре 2023 года стало известно о гибели украинского военнослужащего Михаила Угренюка, родом из Ивано-Франковской области. Мужчина выполнял боевые задания на Запорожском, Херсонском и Донецком направлениях, а погиб 23 ноября возле Авдеевки.
- В бою в Луганской области погиб пограничник Артём Скляров. Украинский защитник погиб 13 октября 2023 во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Макеевка Сватовского района Луганской области.
- Жизнь за независимость Украины отдал солдат ВСУ Сергей Сергеев из Одесской области. Герой был стрелком-снайпером одного из механизированных батальонов. Последний бой защитника состоялся в районе Константиновки Донецкой области.