Дети-солдаты: где граница между патриотизмом и военным преступлением?

Устав ЮНЕСКО предусматривает, что поскольку войны начинаются в сознании людей, именно в сознании людей необходимо создать защиту мира. Правомерно ли милитаризировать образование, даже если говорится о государстве в состоянии вооруженного конфликта – читайте в авторской колонке для 24 Канала.

Израиль как (плохой) пример?

Обходя вопрос, кто является агрессором в арабо-израильском конфликте, следует обратить внимание на то, как Израиль последовательно милитаризирует образование, воспитывая не только сознательных граждан, но и будущих служащих вооруженных сил.

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При этом сфера образования превращается в инструмент военизации подрастающего поколения, а также в решение вопроса профессиональной переориентации и трудоустройства ветеранов. К примеру, министерство образования Израиля финансирует программу "Персонал", в рамках которой происходит переобучение отставных офицеров армии и разведки для занятия важных административных должностей в системе образования.

За один год такого перепрофилирования офицер может получить лицензию на преподавательскую практику или даже быть назначенным как директор школы или заместитель по воспитательной работе. При этом такие военнослужащие продолжают носить форму, соблюдать устав и отчитываться гражданским и военным руководителям.

Кроме того, на основе соглашений между министерством образования и министерством обороны Израиля по контролю за образовательными программами тысячи солдат направляются в образовательные учреждения для проведения "воспитательных мероприятий". Несовершеннолетние также привлекаются к военным тренировкам: это может быть либо по желанию, либо обязательно в зависимости от типа учебного заведения. По отдельной программе детей обучают иностранным языкам с целью дальнейшей их интеграции в разведку после достижения совершеннолетия.

В связи с падением мотивации вступления в ряды вооруженных сил Израиля, которое прослеживается с начала 2000-х годов, кроме учебных заведений, для пропаганды военной службы используют милитаризованные летние лагеря.

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Среди активностей – игры и соревнования, имитирующие антитеррористические операции с использованием современных технологий. К тому же внешкольная программа включает поездки в концентрационные лагеря и другие места истребления еврейского народа. Вероятно, целью таких путешествий является не только углубление знаний, но и закрепление в сознании несовершеннолетних жажды не допустить повторения Холокоста любой ценой.

Милитаризация и индоктринация образования характерна не только для Израиля, но и для оккупированных ним территорий.

Российское образование на оккупированных территориях

Украинские дети на оккупированных территориях становятся жертвами политической индоктринации, русификации и милитаризации. Сразу несколько движений военно-патриотического воспитания были развернуты для скорейшей интеграции несовершеннолетних в российское сообщество:

"Движение первых",

"Орлята России",

"Юнармия",

"Юный патриот "ДНР",

"Молодая Гвардия Донбасса" и т.д.

На новых оккупированных территориях открыты несколько кадетских корпусов и кадетский колледж, которым руководит колонизатор из Кубани – так называемый "министр образования ЛНР". Для милитаризации сознания детей, в частности сирот и лишенных родительской опеки, разрабатывают специальные программы, которые финансируются за средства из фонда президентских грантов России. При этом несовершеннолетним не только промывают мозги, но и обучают их военному делу, в частности, владению оружием.

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Усиленная индоктринация происходит не только в учебных заведениях, но и в лагерях отдыха. Это характерно для подавляющего большинства подобных учреждений. В течение так называемого летнего сезона 2023 года зафиксировано перемещение не менее 7 116 детей в:

46 лагерей в России,

7 лагерей в оккупированном Крыму,

4 лагеря в Беларуси.

Отдельные лагеря полностью милитаризированы, в частности, участвующие в реализации программы Марии Львовой-Беловой и Рамзана Кадырова "Силы Кавказа", по которой запланировано военизировать около 1 200 человек. Некоторые заведения расположены в 9 тысячах километров от привычного места жительства детей. Другие – недалеко от военных объектов. Из-за отсутствия доступа к этим территориям подтвердить или опровергнуть возвращение украинских детей домой невозможно.

В августе 2023 года на новых оккупированных территориях начала действовать программа "Карта 85+4". Это аналог "Пушкинской карты" – краткосрочных экскурсионных туров по России с целью быстрой промывки мозгов и навязывания искаженной версии, в том числе и украинской истории. В 2023 году в рамках "Карты 85+4" запланировано вывезти не менее 10 тысяч украинских детей.

Серьезные нарушения международного права

Незаконно депортируют детей с новых оккупированных территорий и представители следственного комитета России. С февраля 2022 по март 2023 года сотрудники ведомства вывезли 323 ребенка из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, из которых 181 – сироты. Около трети несовершеннолетних были зачислены в кадетские корпуса и академии следственного комитета.

Политическая индоктринация и милитаризация есть нарушением права на образование, поскольку последнее предполагает не только доступ, но и качественное содержание. Ребенок должен учиться по программе, содержащей уважение к универсальным ценностям: мир и запрет на применения силы являются одной из них.

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В контексте содержания и организации образовательного процесса в Израиле Комитет ООН по правам ребенка уже отметил, что государство обязано обеспечить, чтобы палестинские дети на оккупированной территории получали образование с учетом их культурной идентичности, языка и ценностей, а также должно отменить запрет на использование палестинских учебников и обучающих программ. Очевидно, что у России есть идентичная обязанность, касающаяся оккупированных территорий Украины.

Статья 51 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны предусматривает абсолютный запрет на любое давление или пропаганду, направленную на обеспечение добровольного вступления в вооруженные силы противного государства. Милитаризация образования, в частности в рамках "отдыха" украинских детей в лагерях на оккупированной территории Украины, в России и Беларуси имеет признаки военного преступления, предусмотренного статьей 8(2)(а)(v) Римского устава.

Политическая индоктринация и милитаризация образования и воспитания украинских детей, находящихся под эффективным контролем России, могут быть квалифицированными как преступление против человечности в соответствии со статьей 7(1)(k).

Дети – не маленькие взрослые. Они не потенциальное пушечное мясо и должны иметь право свободно выбирать будущую профессию: в гражданской или военной сфере. Если государство стремится хорошо подготовиться исключительно к обороне своей территории (подготовка к агрессии является противоправным деянием), то она должна обеспечить преподавание в школах международного гуманитарного права, а владение оружием – отложить до достижения маленькими гражданами совершеннолетия.