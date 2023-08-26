Ізраїль як (поганий) приклад?

Оминаючи питання, хто є агресором в арабо-ізраїльському конфлікті, слід звернути увагу на те, як Ізраїль послідовно мілітаризує освіту, виховуючи не лише свідомих громадян, але й майбутніх службовців збройних сил.

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При цьому сфера освіти перетворюється на інструмент воєнізації підростаючого покоління, а також на вирішення питання професійної переорієнтації та працевлаштування ветеранів. Наприклад, міністерство освіти Ізраїлю фінансує програму "Персонал", у межах якої відбувається перенавчання відставних офіцерів армії та розвідки для зайняття важливих адміністративних посад у системі освіти.

За один рік такого перепрофілювання офіцер може отримати ліцензію на викладацьку практику або ж навіть бути призначеним як директор школи чи заступник з виховної роботи. При цьому такі військовослужбовці продовжують носити форму, дотримуватися статуту та звітувати цивільним і військових керівникам.

Крім того, на основі угод між міністерством освіти та міністерством оборони Ізраїлю щодо контролю за освітніми програмами тисячі солдатів направляються в освітні заклади для проведення "виховних заходів". Неповнолітні також залучаються до військових тренувань: це може бути або ж за бажанням, або обов'язково залежно від типу навчального закладу. За окремою програмою дітей навчають іноземних мов з метою подальшої їхньої інтеграції до розвідки після досягнення повноліття.

У зв'язку з падінням мотивації щодо вступу до лав збройних сил Ізраїлю, яке прослідковується з початку 2000-х років, крім навчальних закладів, для пропаганди військової служби використовують мілітаризовані літні табори.

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Серед активностей – ігри та змагання, які імітують антитерористичні операції з використанням сучасних технологій. До того ж позашкільна програма включає поїздки до концентраційних таборів та інших місць винищення єврейського народу. Ймовірно, метою таких подорожей є не лише поглиблення знань, але й закріплення у свідомості неповнолітніх жаги не допустити повторення Голокосту за будь-яку ціну.

Мілітаризація та індоктринація освіти характерна не лише для Ізраїлю, але й для територій, які він окуповує.

Російська освіта на окупованих територіях

Українські діти на окупованих територіях стають жертвами політичної індоктринації, русифікації та мілітаризації. Відразу кілька рухів військово-патріотичного виховання було розгорнуто для якомога швидшої інтеграції неповнолітніх у російську спільноту:

"Рух перших",

"Орлята Росії",

"Юнармія",

"Юний патріот "ДНР",

"Молода Гвардія Донбасу" тощо.

На нових окупованих територіях відкрито кілька кадетських корпусів та кадетський коледж, яким керує колонізатор з Кубані – так званий "міністр освіти ЛНР". Для мілітаризації свідомості дітей, зокрема, сиріт та позбавлених батьківського піклування, розробляють спеціальні програми, які фінансуються за кошти з фонду президентських грантів Росії. При цьому неповнолітнім не лише промивають мізки, а й навчають їх військової справи, зокрема, володінню зброєю.

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Посилена індоктринація відбувається не лише в навчальних закладах, але й у таборах відпочинку. Це характерно для переважної більшості подібних установ. Протягом так званого літнього сезону 2023 року зафіксовано переміщення щонайменше 7 116 дітей до:

46 таборів у Росії,

7 таборів в окупованому Криму,

4 таборів у Білорусі.

Окремі табори є повністю мілітаризованими, зокрема, ті, які беруть участь в реалізації програми Марії Львової-Бєлової та Рамзана Кадирова "Сили Кавказу", за якою заплановано воєнізувати близько 1 200 осіб. Деякі заклади розташовані за 9 тисяч кілометрів від звичного місця проживання дітей. Інші – неподалік від військових об'єктів. Через відсутність доступу до цих територій підтвердити чи спростувати повернення українських дітей додому неможливо.

У серпні 2023 року на нових окупованих територіях почала діяти програма "Карта 85+4". Це аналог "Пушкінської карти" – короткострокових екскурсійних турів Росією з метою швидкої промивки мізків та нав'язування спотвореної версії, зокрема, й української історії. У 2023 році в межах "Карти 85+4" заплановано вивезти щонайменше 10 тисяч українських дітей.

Незаконно депортують дітей з нових окупованих територій і представники слідчого комітету Росії. З лютого 2022 року по березень 2023 року співробітники відомства вивезли 323 дитини з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, з яких 181 – сироти. Майже третина неповнолітніх були зараховані в кадетські корпуси та академії слідчого комітету.

Серйозні порушення міжнародного права

Політична індоктринація та мілітаризація є порушенням права на освіту, оскільки останнє передбачає не лише доступ, а і якісний зміст. Дитина має навчатися за програмою, що містить в собі повагу до універсальних цінностей: мир та заборона застосування сили є однією з них.

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У контексті змісту та організації освітнього процесу в Ізраїлі Комітет ООН з прав дитини вже наголосив, що держава має обов'язок забезпечити, щоб палестинські діти на окупованій території здобували освіту з урахуванням їхньої культурної ідентичності, мови та цінностей, а також повинна скасувати заборону на використання палестинських підручників і навчальних програм. Очевидно, що Росія має ідентичний обов'язок, що стосується окупованих територій України.

Стаття 51 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни передбачає абсолютну заборону будь-якого тиску чи пропаганди, спрямованої на забезпечення добровільного вступу до збройних сил супротивної держави. Мілітаризація освіти, зокрема в межах "відпочинку" українських дітей у таборах на окупованій території України, у Росії та в Білорусі має ознаки воєнного злочину, передбаченого статтею 8(2)(а)(v) Римського статуту.

Політична індоктринація та мілітаризація освіти й виховання українських дітей, які перебувають під ефективним контролем Росії, потенційно можуть бути кваліфікованими як злочин проти людяності відповідно до статті 7(1)(k).

Діти – не маленькі дорослі. Вони не потенційне гарматне м'ясо і повинні мати право вільно обирати майбутню професію: у цивільній або у військовій сфері. Якщо держава прагне добре підготуватися виключно до оборони своєї території (підготовка до агресії є протиправним діянням), то має забезпечити викладання в школах міжнародного гуманітарного права, а володіння зброєю – відкласти до досягнення маленькими громадянами повноліття.