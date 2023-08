ШІ – не лише розвага чи допомога на роботі

Проте сьогодні я б хотів розповісти про іншу частину сюжету цього відомого трилера 80-их – про штучний інтелект (ШІ). Далі читайте в авторській колонці для сайту 24 Каналу.

Читайте також Ще рано святкувати Незалежність, саме в цей момент ми її виборюємо

За останні кілька місяців тільки лінивий не обговорював із друзями та колегами тему ШІ. Багато хто навіть почав використовувати доступні варіанти ШІ для себе у повсякденному житі та роботі (ChatGPT від компанії Open AI тут швидше за все лідирує). Дехто навчився користуватися ШІ для створення картинок та графічного дизайну (тут безперечними лідерами є Midjourney та DallE від тої ж Open AI).



Як ШІ згенерував ілюстрації для дитячої книжки



Ілюстрації дитячої книги від ШІ



ШІ згенерував фото коня за детальним його описом

Проте поява цієї технології має набагато більш далекосяжні наслідки та загрози, ніж просто розвага чи допомога у виконанні якоїсь роботи. Спробуймо розібратися чому. А ще – чому цей процес поки що видається незворотним, попри все.

Приборкання вогню та використання його для обігріву і приготування їжі. Використання мови для комунікацій. Створення списа (спочатку просто загостреної палиці, а згодом – із твердим наконечником). Винайдення лука зі стрілами, колеса, приручення диких тварин, культивування сільськогосподарських рослин, створення металів, інструментів та зброї із них. Друкарський станок, двигуни та електричний струм. Комп'ютери, транзистори та мікропроцесори – все це віхи людської історії.

Кожен наступний винахід все більше відрізняв людину від інших представників світу, з якого вона походить (від ссавців та приматів), дозволяв обіймати все більш вигідне і панівне місце у нашому світі. А ще – кожен наступний етап наступав із пришвидшеними темпами.

У більшості випадків головним мотивом для винайдення нових інструментів, зброї і технологій були боротьба за виживання, війни та… людська лінь.

Отож – ШІ.

Сюжет трилера чи реальність?

Вже кілька місяців ми фактично живемо у новому світі. Досі далеко не всі це усвідомлюють. Однак, як і у випадку появи попередніх технологій, зміни відбуваються дуже швидко. Швидше, ніж раніше. Значення цих змін не варто недооцінювати – це, безперечно, фундаментальні перетворення нашого світу.

Якщо людство себе не знищить (загроза чого існує вже декілька десятиліть), то вплив ШІ на історію цивілізації буде надзвичайним. І, можливо, через кілька десятиліть дослідники будуть вивчати історію 2022 року, коли "спалахнула перша іскра" від якої "поширилася уся пожежа".

Чим же є насправді ШІ і чим відрізняється від попередніх революційних технологій? Насамперед тим, що може розуміти нас, людей! Тобто – читати та аналізувати нашу мову.

Така, здавалося б, проста функція дозволяє ШІ вивчати, аналізувати і систематизувати буквально все, що створило людство за свою історію (це вже не гіга-, а пета- терабайти інформації). А ще, із певною часткою узагальнення, ШІ може думати і робити логічні висновки для нас або замість нас. Останнє бентежить та викликає у більшості людей змішані почуття – і захоплення, і страх одночасно. Ви можете здивуватися, але ті, хто створюють ШІ переживають ті ж відчуття…

На сьогодні ще ніхто не знає, куди веде ця дорога. І розробники, і ті, хто фінансують проєкти з ШІ, керуються швидше не конкретною стратегією, а інтуїцією. Але у всіх рано чи пізно з'являється думка: "А що буде, коли технологія сягне такого рівня, що вирішить позбутися людей, аби ті не заважали їй розвиватися вільно далі?". Сюжет із фантастичного трилера? Аж ніяк!

Цікаво IBM розробляє енергоефективний аналоговий процесор для штучного інтелекту

Є й затяті оптимісти – вони вважають ШІ лише дуже просунутою технологією, що має вирішити якщо не всі, то більшість проблем людства. Так, як колись нові технології допомагали вирішувати проблеми важкої праці людей, особливо в небезпечних місцях.

Деміс Гассабіс, засновник Deep Mind, сказав, що ШІ може стати найпотужнішим інструментом, найкрутішою технологією, яку коли-небудь винаходило людство.

Справді, поява ШІ у різних галузях науки і освіти вже зараз демонструє дуже яскраві перспективи для широкого кола споживачів – від бідних кварталів Мумбая до багатого району в Нью-Йорку чи Токіо – всі зможуть отримати швидке медичне діагностування чи допомогу в самоосвіті. Додайте сюди сільське господарство, для якого ШІ зможе прорахувати оптимальні режими внесення добрив і поливу, зробити прогноз врожаю, а згодом, керуючи спеціалізованою технікою, зібрати та зберегти цей врожай.

Роботи, керовані ШІ, зможуть замінити людей на шкідливих чи важких виробництвах, а також там, де людина взагалі не зможе працювати – на глибині океану чи у відкритому космосі.

Та й навіть, не заглядаючи так далеко в майбутнє, вже зараз можна стверджувати, що ШІ допомагає краще керувати багатьма процесами. Мовиться про споживання енергії, управління дорожнім рухом чи безпекою у містах. Крім того, завдяки ШІ продуктивність праці може значно зростати.

Чи не першими це зрозуміли власники та топ менеджмент ІТ компаній, де ШІ в багатьох випадках замінив співробітників (програмістів) початкового рівня – він не сперечається, не вимагає підвищення зарплати чи соціальних пакетів і справляється із написанням програмного коду доволі непогано.

Отже, одним із питань, що виникають, є: "Чи позбавить нас ШІ наших робочих місць?". Швидше за все – ні. Хоча зміни на цьому ринку точно відбудуться. Однак так було й в епоху індустріалізації, коли великий прес, яким рухала парова машина, міг виготовляти в десятки і навіть сотні разів більше металевих деталей, аніж найвправніший ремісник коваль. Звичайно, і тоді поява таких машин викликала неабияке занепокоєння. От уже ми живемо в епоху, яку заведено називати "постіндустріальною", і нічого надзвичайного чи поганого для людства не сталося. Скоріше, дуже навіть навпаки.

Зауважте Meta випустила голосовий перекладач на основі штучного інтелекту, який працює зі 100 мовами

Тому що в короткотерміновій перспективі, кожна нова технологія досі дозволяла лише підвищувати продуктивність праці, а персонал, що пройшов перекваліфікацію, отримував легшу, краще оплачувану роботу. Умовно кажучи, наш ремісник-коваль, перекваліфікувавшись в оператора парової машини-преса, вже не так втомлювався на роботі, міг виготовляти в сотні разів більше деталей і більше заробляти за той самий робочий час.

Гонитва за першістю в новій технології

Аналітики однієї з найбільших аудиторських компаній у світі Price Waterhouse Coopers спробували взяти до уваги всі ці фактори і дійшли до висновку, що вже до кінця цього десятиріччя лише використання ШІ може допомогти збільшити сумарний ВВП людства на понад 14% (або майже 16 трильйонів доларів).

Саме тому в Кремнієвій долині вже кілька років тривають перегони за те, хто першим осідлає найновішу та найперспективнішу технологію. Білл Гейтс і його Microsoft інвестували в Open AI понад 13 мільярдів доларів.

Не відстає і Google – його фахівці, після придбання компанії DeepMind у 2014 році, продовжують розвивати власний проєкт ШІ, який нещодавно оголосив про успішне тестування на виконання 21 типу особистісних та професійних завдань, включно із наданням порад, генерацією ідей, інструкцій із планування та концепцій навчання. Їх ШІ вже може допомагати із плануванням бюджету, розважати та створювати для вас головоломки і вікторини.

Інший підрозділ техногіганта нещодавно представив керівникам найвпливовіших світових медіа (The Times, The Washington Post, The Wall Street Journal тощо) "помічника журналістам". Цей ШІ може створювати пізнавальні та аналітичні статті, писати новини та допомагати створювати цікаві заголовки.

Чого бояться песимісти

Разом із великою силою завжди приходить великий ризик.

Свого часу творець атомної бомби Роберт Оппенгеймер, усвідомивши наслідки своєї праці та праці колег фізиків, написав: "У якомусь грубому розумінні, яке не можуть пригасити ні вульгарність, ні гумором, ні перебільшення фізики пізнали гріх. І це знання, яке вони не можуть втратити". Все те ж саме тепер можна написати і щодо програмістів, замінивши у реченні слово "фізики".

Важливо Революція вчасності: ШІ зробить німецькі поїзди пунктуальнішими

Нобелівський лауреат Стівен Гокінг казав: "Все обмежується простим питанням – чи знищить нас штучний інтелект? Його створення справді може ознаменувати знищення людської раси…".

Ці слова геніальний вчений сказав майже 10 років тому, коли про жодний Open AI чи Genesis ніхто й гадки не мав. Уже зараз в таборі "песимістів" (не плутайте із прихильниками "теорії змови", тут мовиться про дуже авторитетних винахідників, вчених та підприємців) лунає питання: "Чи не обернеться винахід такого потужного інструмента як ШІ проти людства?".

Одним із головних авторитетних "песимістів" є дослідник із Берклі Еліезер Юдковський з Інституту технологічної Сингулярності зі створення штучного інтелекту. Серед іншого ця установа вже кілька десятиліть займається вивченням та адаптацією ШІ до людських цінностей. У Юдковського за цей час склалося чітке переконання: "Якщо ми негайно не припинимо розвивати технологію ШІ, то через певний невизначений час він знищить людство, прийшовши до висновку, що люди тут зайві і заважають його подальшому розвитку".

За словами Юдковського, за певного рівня розвитку ШІ боротьба буде беззмістовною, безперспективною, як, наприклад, бій між воїном із середньовіччя та сучасним спецпризначенцем "у повній викладці". Шанси нульові…

ШІ може знищити людство навіть "не зі зла", а просто реалізуючи свій "великий план". Як часто задумувалися будівельники шосе, скільки гніздечок, пташок чи комашок буде зруйновано під час будівництва "за їхнім планом"? Тут приблизно так само…

Запобігти негативному сценарію розвитку ШІ можна

На жаль, прогрес у розвитку ШІ значно випереджає прогрес у регулюванні ШІ. Ба більше, самі розробники часто стверджують, що самі достеменно не знають, що відбувається всередині їхніх гігантських систем обробки даних.

Що ми можемо зробити, аби запобігти жахливому розвитку подій? Багато впливових людей вважають, що розробку ШІ потрібно терміново призупинити, поки не пізно.

Лист із таким проханням підписали письменник та футуролог Юваль Гарарі, співзасновник компанії Apple Стів Возняк та СЕО компаній Space X та Tesla Ілон Маск. Інший заклик, в якому йдеться, що ризик знищення через ШІ має стати глобальним пріоритетом на рівні із боротьбою проти пандемій та ядерної загрози, серед інших підписали СЕО проєкту Open AI Сем Альтман та виконавчий директор DeepMind Деміс Гассабіс.

У США та ЄС ведеться розробка законодавства, що має врегулювати розвиток ШІ.

Теоретично, термінова розробка такого законодавства, строгий контроль за обчислювальними центрами та навіть за дистрибуцією відповідних чипів і потужних графічних карт (які використовують для роботи ШІ) міг би привести до певного стримування та регулювання розробки ШІ.

Міг би, але не буде. Тому що контролювати Китай буде неможливо. Це може призвести до того, що в гонитві новітніх ШІ озброєнь Китай (навіть з усіма санкційними обмеженнями на сучасні технології виготовлення суперчипів) вирветься вперед. Такого сценарію допустити не можуть ані США, ані інші стейкхолдери.