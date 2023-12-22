Довольно реалистичная цель, – Катков сказал, может ли изменить миллион дронов ситуацию на фронте

FPV-дроны играют очень важную роль в боевых действиях во время войны России против Украины. Более того, они изменили тактику ВСУ на фронте. Понимая нашу потребность в БПЛА, Владимир Зеленский озвучил амбициозные планы Украины изготовить в 2024 году 1 миллион дронов.

Военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков рассказал 24 Каналу, что эти планы не выглядят крайне амбициозными, учитывая, какое количество дронов сейчас производят в Украине ежемесячно. В то же время амбициозным проектом стало бы создание "Фабрики дронов".

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Возникнет вопрос с комплектующими

Сейчас в Украине производится примерно 50 тысяч дронов в месяц, а чтобы достичь отметки в 1 миллион в год, нужно увеличить количество производства дронов в месяц до 83 тысяч.

Это увеличение не кратно и не в разы, а чуть больше, чем в полтора раза. Это достаточно реалистичная цель, даже на текущей производственной базе,

– подчеркнул военный эксперт.

FPV-дроны производятся в Украине с помощью ручной пайки. Если же увеличить изготовление БПЛА в разы, то довольно трудно будет выпускать вручную такое количество. В этом случае придется налаживать, условно говоря, "фабрику дронов" – промышленное производство, которое еще и удешевит его благодаря механизации и автоматизации.

Увеличение изготовления дронов в разы также повлечет за собой проблемы с комплектующими. Не секрет, что россияне также производят свои FPV-дроны и из тех же деталей китайского производства, что и украинцы.

"Чем больше дронов будет производиться в Украине, а также в России, тем острее встанет вопрос с поставками комплектующих в больших объемах. Ведь 1 миллион FPV-дронов – это 4 миллиона двигателей (даже больше из-за возможного брака), 1 миллион камер и огромное количество микроэлектроники, а также всего остального", – объяснил главный редактор Defense Express.

Нужно производить гораздо больше

FPV-дроны имеют огромное значение как средство поражения противника. Также в Минобороны отмечали, что определенная нехватка боеприпасов будет компенсироваться применением FPV-дронов . В то же время, эти БПЛА не смогут заменить артиллерию. Однако FPV-дроны в силах снять определенное бремя с артиллерии как основной огневой силы в обороне и при наступлении.

Что касается потребности в дронах на фронте, то, по словам Каткова, трудно спрогнозировать, изменит ли 1 миллион БПЛА ситуацию на фронте.

Следует заметить, что Россия вкладывает большие средства в изготовление FPV-дронов. По информации СМИ, их мощности в производстве дронов в 6 раз превосходят украинские. В России могут вовлечь в этот процесс большее количество людей из-за того, что страна имеет большую численность населения.

"В этой ситуации Украине, возможно, нужно двигаться значительно быстрее в производстве FPV-дронов и говорить об изготовлении не 1 миллиона, а о кратном увеличении количества производимых БПЛА", - подчеркнул Олег Катков.

Заявления Владимира Зеленского относительно дронов