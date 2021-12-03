В Минобороны назвали наиболее вероятное время для эскалации России

Алексей Резников заявил, что согласно данным ГУР, наиболее вероятным временем достижения готовности России к эскалации будет конец января. По его словам, разведка анализирует все сценарии, включая худшие.

Об этом министр обороны сообщил во время Часа вопросов к правительству в парламенте в пятницу, 3 декабря.

Читайте также Возле границ Украины свыше 93 тысяч российских военных, – Резников

Она (разведка – 24 канал) отмечает, что вероятность масштабной эскалации со стороны России существует. Наиболее вероятным временем достижения готовности к эскалации будет конец января,

– сказал Алексей Резников.

Он подчеркнул: "Эскалация является вероятным сценарием, но не обязательным, и задача – предотвратить его".

Украина даст отпор в случае вторжения

Глава Минобороны указал, что украинские военные готовы дать отпор врагу в случае вторжения. Чиновник призвал граждан сохранять спокойствие, быть взвешенными и не паниковать.

"Мы победная нация и имеем победоносные Вооруженные Силы Украины. Не стоит быть в состоянии эйфории, однако не следует и паниковать. Мы все риски взвешиваем на всех уровнях", – добавил министр обороны.

К теме Состоялся фактический аншлюс Беларуси Россией, – Резников рассказал о рисках

Российские войска возле Украины: что известно