В Минобороны назвали наиболее вероятное время для эскалации России
Источник:24 канал
Алексей Резников заявил, что согласно данным ГУР, наиболее вероятным временем достижения готовности России к эскалации будет конец января. По его словам, разведка анализирует все сценарии, включая худшие.
Об этом министр обороны сообщил во время Часа вопросов к правительству в парламенте в пятницу, 3 декабря.
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Она (разведка – 24 канал) отмечает, что вероятность масштабной эскалации со стороны России существует. Наиболее вероятным временем достижения готовности к эскалации будет конец января,
– сказал Алексей Резников.
Он подчеркнул: "Эскалация является вероятным сценарием, но не обязательным, и задача – предотвратить его".
Украина даст отпор в случае вторжения
Глава Минобороны указал, что украинские военные готовы дать отпор врагу в случае вторжения. Чиновник призвал граждан сохранять спокойствие, быть взвешенными и не паниковать.
"Мы победная нация и имеем победоносные Вооруженные Силы Украины. Не стоит быть в состоянии эйфории, однако не следует и паниковать. Мы все риски взвешиваем на всех уровнях", – добавил министр обороны.
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Российские войска возле Украины: что известно
- Еще в октябре американские издания предостерегли, что Россия наращивает военные мощности возле украинской границы. В подтверждение этому продемонстрировали, в частности, фото со спутника.
- В конце ноября в украинском Минобороны заявили, что угроза российского вторжения в Украину является вполне реальной. В то же время там заверили, что ВСУ готовы к любому сценарию.
- Генерал-лейтенант Игорь Романенко не исключает, что Россия может напасть на Украину зимой. Так как враг уже имеет успешный опыт зимнего наступления в районе Дебальцево в 2015 году.
- В случае прямой угрозы НАТО поддержит Украину. При этом, принцип коллективной обороны Альянса не будет действовать. В Евросоюзе также объяснили, что не смогут помочь войском.