Про це міністр оборони повідомив під час години запитань до уряду в парламенті у п'ятницю, 3 грудня.
Читайте також Біля кордонів України є понад 93 тисячі російських військових, – Резніков
Вона (розвідка – 24 канал) відзначає, що ймовірність масштабної ескалації з боку Росії існує. Найімовірнішим часом досягнення готовності до ескалації буде кінець січня,
– сказав Олексій Резніков.
Він наголосив: "Ескалація є ймовірним сценарієм, але не обов'язковим і завдання – відвернути його".
Україна дасть відсіч у разі вторгнення
Очільник Міноборони вказав, що українські військові готові дати відсіч ворогові у разі вторгнення. Посадовець закликав громадян зберігати спокій, бути зваженими та не панікувати.
"Ми переможна нація та маємо переможні Збройні сили України. Не варто бути у стані ейфорії, однак не слід й панікувати. Ми усі ризики зважуємо на всіх рівнях, – додав міністр оборони.
До теми Відбувся фактичний аншлюс Білорусі Росією, – Резніков розповів про ризики
Російські війська біля України: що відомо
- Ще у жовтні американські видання застерегли, що Росія нарощує військові потужності біля українського кордону. На підтвердження цьому продемонстрували, зокрема, фото з супутника.
- Наприкінці листопада в українському Міноборони заявили, що загроза російського вторгнення в Україну є цілком реальною. Водночас там запевнили, що ЗСУ готові до будь-якого сценарію.
- Генерал-лейтенант Ігор Романенко не виключає, що Росія може напасти на Україну взимку. Адже ворог вже має успішний досвід зимового наступу в районі Дебальцевого у 2015 році.
- У випадку прямої загрози НАТО підтримає Україну. При цьому, принцип колективної оборони Альянсу не діятиме. В Євросоюзі також пояснили, що не зможуть допомогти військом.