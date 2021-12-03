Про це міністр оборони повідомив під час години запитань до уряду в парламенті у п'ятницю, 3 грудня.

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Вона (розвідка – 24 канал) відзначає, що ймовірність масштабної ескалації з боку Росії існує. Найімовірнішим часом досягнення готовності до ескалації буде кінець січня,

– сказав Олексій Резніков.

Він наголосив: "Ескалація є ймовірним сценарієм, але не обов'язковим і завдання – відвернути його".

Україна дасть відсіч у разі вторгнення

Очільник Міноборони вказав, що українські військові готові дати відсіч ворогові у разі вторгнення. Посадовець закликав громадян зберігати спокій, бути зваженими та не панікувати.

"Ми переможна нація та маємо переможні Збройні сили України. Не варто бути у стані ейфорії, однак не слід й панікувати. Ми усі ризики зважуємо на всіх рівнях, – додав міністр оборони.

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