"Для долга перед Родиной": Минобороны оцифровало данные мужчин, которых могут призвать

Минобороны перезапустило систему "Оберіг", и уже сделано 23 миллиона запросов на обновление данных граждан. На сегодня оцифрованы данные по мужчинам призывного возраста, которые могут быть включены в мобилизацию.

Заместитель Министра обороны Украины Иван Гаврилюк во время выступления на заседании Конгресса местных и региональных властей при участии Президента Украины отметил, что важным фактором является максимальная прозрачность в процессе мобилизации. Поэтому, было, так сказать "реформировано" систему, что обеспечивает цифровое ведение данных на всех этапах мобилизационной кампании для каждого.

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Минобороны оцифровало данные военнообязанных

По словам Гаврилюка, система "Оберіг" интегрирована с Государственной налоговой службой, Министерством юстиции, Государственной пограничной службой, Министерством образования, Государственной миграционной службой и Судебной администрацией.

Кроме того, сейчас сделано 23 миллиона запросов на обновление данных граждан. На сегодня оцифрованы данные о мужчинах призывного возраста, которые могут быть включены в мобилизации, во всех 24 регионах Украины и Киеве.

Большинство регионов успешно наладили процесс введения данных о статусе прохождения комиссий ВВК. Однако, чтобы обеспечить еще большую эффективность и прозрачность, мы планируем увеличить мощности команд, работающих в ТЦК и СП, и перевести в цифровой формат весь процесс мобилизационной кампании для каждого гражданина,

– сказал он.

Отмечается, что целью является обеспечение прозрачности и оперативности каждого шага этого процесса и предоставление возможности каждому гражданину "реализовать свой долг защиты Родины".

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