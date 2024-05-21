Более миллиона человек авторизовалось в приложении Резерв+: сколько обновили данные

В Минобороны заявили, что есть более миллиона успешных авторизаций в приложении через Резерв+. Данные обновили большинство авторизованных пользователей.

Министерство обороны запустило приложение 18 мая 2024 года, когда вступил в силу новый закон о мобилизации. Согласно ему, все военнообязанные должны обновить данные в течение 60 дней.

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Какие результаты работы приложения Резерв+

Более 1 000 000 успешных авторизаций в приложении через Резерв+. 700 000 успешных обновлений данных онлайн – это в десятки раз больше, чем в ЦНАП и ТЦК вместе взятых,

– заявили в министерстве.

По их данным, топ-3 маркеты по количеству обновлений после Украины это:

Польша – 1 727,

Германия – 1 369,

Канада – 443.

Стоит заметить, что в постановлении Кабмина говорится, что теперь военнообязанные мужчины, которых сняли с воинского учета из-за выезда за границу на более 3 месяцев, обязаны лично приехать в Украину и прийти в ТЦК, чтобы стать на воинский учет до 16 июня.

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Коротко о приложении Резерв+