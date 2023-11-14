"Минус" очередная российская птичка: Силы обороны сбили Су-25 под Авдеевкой

Силы обороны на Авдеевском направлении приземлили очередное воздушное судно оккупантов. Речь идет о штурмовике Су-25, который оккупанты активно применяли на фронте.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Штупун. Именно этот самолет россияне активно применяли на фронте, чтобы штурмовать позиции украинских защитников, передает 24 Канал.

Смотрите также Россияне терпят колоссальные потери: Сырский рассказал о ситуации на Востоке

Силы обороны сбили Су-25 под Авдеевкой

Штупун сказал, что штурмовик Су-25 стал очередным воздушным судном оккупантов, который превратился в металлолом 14 ноября 2023 года. Он подчеркнул, что пока неизвестно, из какого оружия смогли сбить вражеский штурмовик.

Кроме того, Штупун подчеркнул, что Су-25 стал уже восьмым уничтоженным воздушным судном противника с начала активизации штурмовых действий вблизи Авдеевки. В частности, атаки начались 10 октября 2023 года.

Что известно об истребителе Су-25 Истребитель Су-25 остается одним из самых успешных штурмовых самолетов в мире, который используют более чем в 30 странах мира. Он был создан в 1970-х годах в СССР для поддержки наземных войск, а первый полет штурмовика состоялся в 1975 году.

Этот истребитель может разгоняться со скоростью более 900 километров в час. Самолет также может быть оснащен оружием разного типа, от авиабомб до управляемых ракет типа "воздух – воздух".

Следует отметить, что Су-25 достаточно маневровый самолет, который может быстро менять направление своего движения. К тому же, воздушное судно имеет различные системы защиты, которые позволяют ему уцелеть в боевых условиях.

Украинские военные активно уничтожают российскую авиацию