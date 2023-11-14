"Минус" очередная российская птичка: Силы обороны сбили Су-25 под Авдеевкой
Силы обороны на Авдеевском направлении приземлили очередное воздушное судно оккупантов. Речь идет о штурмовике Су-25, который оккупанты активно применяли на фронте.
Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Штупун. Именно этот самолет россияне активно применяли на фронте, чтобы штурмовать позиции украинских защитников, передает 24 Канал.
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Силы обороны сбили Су-25 под Авдеевкой
Штупун сказал, что штурмовик Су-25 стал очередным воздушным судном оккупантов, который превратился в металлолом 14 ноября 2023 года. Он подчеркнул, что пока неизвестно, из какого оружия смогли сбить вражеский штурмовик.
Кроме того, Штупун подчеркнул, что Су-25 стал уже восьмым уничтоженным воздушным судном противника с начала активизации штурмовых действий вблизи Авдеевки. В частности, атаки начались 10 октября 2023 года.
Что известно об истребителе Су-25
- Истребитель Су-25 остается одним из самых успешных штурмовых самолетов в мире, который используют более чем в 30 странах мира. Он был создан в 1970-х годах в СССР для поддержки наземных войск, а первый полет штурмовика состоялся в 1975 году.
- Этот истребитель может разгоняться со скоростью более 900 километров в час. Самолет также может быть оснащен оружием разного типа, от авиабомб до управляемых ракет типа "воздух – воздух".
- Следует отметить, что Су-25 достаточно маневровый самолет, который может быстро менять направление своего движения. К тому же, воздушное судно имеет различные системы защиты, которые позволяют ему уцелеть в боевых условиях.
Украинские военные активно уничтожают российскую авиацию
- Украинские пограничники сбили российский истребитель Су-25 на Авдеевском направлении 29 октября. В частности, этот самолет оккупантов удалось уничтожить с помощью ракеты из ПЗРК.
- Несколькими днями ранее в Донецкой области также сбили штурмовик Су-25. Это был пятый самолет, который потеряла российская армия за 5 дней.
- Стоит отметить, что на 29 октября 2023 года украинские силы сбили 320 самолетов и 324 вертолета оккупантов. Это составляет примерно 15% от всего количества авиационной техники, которое имеет на вооружении Россия.