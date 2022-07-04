На пляже Одесщины подорвались 2 мужчин: в ВСУ опровергли информацию, что это военные

В Одесской области 2 июля двое мужчин подорвались на мине. В ВСУ отметили, что пострадавшие не были военнослужащими.

Об этом рассказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. Такое заявление сделали после того, как ряд СМИ опубликовали ложную информацию об этом инциденте.

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Военнослужащие не подрывались на пляже

В Одесской области 2 июля двое мужчин подорвались на пляже. Один из них погиб на месте, а другой – получил контузию. После этого в ряде СМИ заявили, что пострадавшие якобы были военными. Однако эта информация не соответствует действительности.

Братчук обнародовал официальное сообщение объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины.

Мужчины, которые в нарушение запрета купались в море в Одесской области и стали жертвами неизвестного взрывного устройства, не являются военнослужащими, в том числе и Сил территориальной обороны ВСУ,

– говорится в сообщении.

Кроме того, правоохранители также такого не сообщали, поэтому информация, которую распространяют некоторые издания и ресурсы, – неправдива. Более того, она дискредитирует Вооруженные Силы Украины.

"Распространившим это СМИ рекомендовано опровергнуть ложное сообщение и исправить информацию. Иначе для защиты деловой репутации и чести ВСУ будут приняты меры в судебном порядке", – подытожили в объединенном координационном пресс-центре сил обороны Юга.

Коротко о других взрывах на пляжах Одесской области

Вечером 21 июня на один из одесских пляжей выбросило российскую противокорабельную мину. Она детонировала, однако, к счастью, никто не пострадал, ведь побережье было пустым.

Однако 11 июня в Одесской области все-таки произошел трагический случай. В селе Грибовка мужчина, несмотря на запрет, отправился отдыхать на пляж с семьей. В море он наткнулся на российскую мину и погиб. Еще одному отдыхающему чудом удалось выжить.

Братчук призвал местных жителей не отдыхать у моря, ведь это опасно. По его словам, после встречи человека с противокорабельной миной уже некого будет хоронить.

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