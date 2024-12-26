Лавров заявил, что Франция предлагала России переговоры по Украине без участия Киева

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Франция неоднократно предлагала России переговоры по войне без участия Украины. По его словам, это делалось через закрытые каналы.

Со своей стороны Москва выразила готовность выслушать предложения Парижа. Об этом Лавров рассказал в интервью российским и зарубежным СМИ, передает 24 Канал.

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Москва скептически относится к инициативам Франции

По словам российского министра, Франция неоднократно обращалась к России через закрытые каналы с предложением организовать диалог по Украине без участия Киева. Это противоречило заявленному Западом принципу "ни слова об Украине без Украины".

Есть у наших французских коллег такое стремление играть инициативную роль в самых разных вопросах, и мы это приветствуем. Но каков результат от таких инициатив, и насколько стремление играть положительную роль искреннее, я не знаю,

– сказал Лавров.

Он отметил, что параллельно с предложениями диалога Франция выступает инициатором присутствия миротворческих войск в Украине и обучает украинских военных на своей территории.

Именно такая противоречивая позиция, по словам министра, не способствует серьезному отношению Москвы к инициативам французской стороны.

Известно, что уже несколько стран рассматривают возможность направления в Украину контингента западных союзников, как это предлагал президент Франции. Однако пока обсуждение на раннем этапе.

Накануне Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон встретились в Брюсселе, где обсудили важные вопросы для укрепления позиций Украины в борьбе с российской агрессией. Украинский президент поблагодарил Францию за подготовку бригады для украинской армии, лидеры стран договорились продолжать это сотрудничество.

Также они обсудили инициативу Макрона относительно присутствия сил в Украине для стабилизации, французский президент поделился информацией о своей коммуникации с другими партнерами.