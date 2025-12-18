Кулеба спрогнозировал, что будет с Украиной если переговоры провалятся
- Экс-глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что США не откажутся от участия в мирном процессе, даже если переговоры провалятся.
- Кулеба отметил, что США давят на Украину, но действуют осторожнее, а если переговоры провалятся, ситуация останется без изменений.
В СМИ появилась информация, что Украина якобы имеет ограниченное время, чтобы принять предложение США по гарантиям безопасности. Белый дом пытается подтолкнуть стороны к мирному соглашению до Рождества. Если этого не произойдет, то американское предложение может быть отозвано. Это звучит как ультиматум для нашего государства.
Экс-глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал 24 Каналу, что такие заявления на самом деле могут быть американским блефом. Все потому, что США не откажутся от участия в мирном процессе.
"Есть одна простая причина – Дональду Трампу все равно нужна Нобелевская премия мира. США не могут закрывать глаза на самую большую войну в мире, которая происходит", – сказал он.
Что ждать, если переговоры провалятся?
Дмитрий Кулеба считает, что администрация Трампа сейчас давит на Украину умышленно. Однако, если США уже зафиксировали в переговорах готовность делать определенные действия, то через некоторое время, если переговоры все же провалятся, они не смогут предложить что-то хуже.
Риск в другом. Сейчас все живут этими переговорами. Американцы делают действительно серьезный толчок, давят, хотя уже намного вежливее. Они с нами разговаривают и с европейцами начали говорить. Это означает, что они осознают реальность,
– высказался он.
Кроме того, по мнению экс-главы МИД, не надо волноваться, если Трамп с Владимиром Путиным о чем-то договорятся против Украины. Они могут договориться о чем угодно, но пока наше государство и Европа стоят вместе, то ни Трамп, ни Путин, ни они вместе не способны нас сломать.
Они не способны обеспечить выполнение своих договоренностей или своих желаний. Трамп теперь это осознает, и поэтому уже начал разговоры с европейцами,
– подчеркнул Кулеба.
Он добавил, что дилемма совсем в другом – если переговоры сейчас проваливаются, то тогда все будет продолжаться как есть.
Мирные переговоры по войне в Украине: что известно?
В ближайшее время в Майами могут пройти переговоры между США и Россией по войне в Украине. Администрация Трампа, вероятно, представит Кремлю гарантии безопасности, которые запад хочет предоставить нашему государству.
Делегация Украины отправилась в США на переговоры, которые должны состояться в Майами 19 – 20 декабря 2025 года. К этому событию также могут присоединиться представители европейских стран.
Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер должны встретиться с представителями России в Майами. Это произойдет 20 декабря. Стороны, вероятно, будут обсуждать гарантии безопасности и территориальные уступки.