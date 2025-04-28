Полковник Британии назвал самую большую проблему Путина, если США выйдут из переговоров

В администрации американского президента Трампа не раз заявляли, что США могут покинуть переговорный процесс. Они угрожают сделать это уже на этой неделе. Существует ряд сценариев, которые будут очень плохими для россиян, если американцы откажутся от переговоров.

Об этом в эфире 24 Канала отметил полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон, добавив, что если Трамп выйдет из переговорного процесса, он активизирует свои усилия, чтобы предоставить более существенную поддержку Украине в этой ситуации.

Смотрите также "Путин рассматривает сценарий завершения "СВО": когда это возможно

Чего боится глава Кремля?

На данный момент российская армия, несмотря на привлеченный многочисленный человеческий ресурс, не достигла значительных успехов на фронте, зато несет огромные потери. Одновременно с этим российская экономика находится в свободном падении.

Поэтому Путин не может позволить себе непрерывную войну. США могут бросить свою военную мощь на поддержку Украины,

– считает Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Путин боится этого и это одна из причин того, почему он накануне Пасхи решил объявить временное перемирие. Сразу после заявления Соединенных Штатов об их возможном выходе из переговоров российский диктатор якобы ввел 30-часовую остановку боевых действий.

"Но все знают, что Россия не прекращала воевать. Не думаю, что ему удалось кого-то обмануть такими действиями. Предположение, что выход США из переговоров будет плохим для Украины – не является правильным", – озвучил Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Полковник армии Великобритании в отставке подчеркнул, что российские войска несут очень высокий уровень потерь на поле боя. Срочников не хватает, России приходится платить все больше и больше денег, чтобы набрать в армию контрактников. Кремлю приходится вербовать уже и жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Такое решение является непопулярным.

Российская экономика не сможет выдержать эту войну долго, особенно если цены на нефть продолжат падать. Нефть является основным источником денег для финансирования российской военной машины,

– отметил Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Глава Кремля, как подытожил полковник армии Великобритании в отставке, быстро осознает, что отсутствие мирного соглашения может обернуться для него очень серьезными последствиями. Поэтому Путин вероятно прилагает большие усилия, чтобы оно было заключено и чтобы США не покинули переговорный процесс.

Отметим, по мнению политолога Тараса Загороднего, если США выйдут из переговоров, Россия попадет в ловушку и тогда у Вашингтона будут развязаны руки. Американцы уже не будут в роли посредников и смогут продавать Украине оружие. Он также считает, что США недооценили субъектность Украины и переоценили субъектность России.