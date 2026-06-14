У Европы есть только один способ заставить Путина пойти на мир, – историк из США

Европейские лидеры планируют встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Лондоне после его открытого письма Владимиру Путину. Они обсудят возможность вовлечения России в переговорный процесс по прекращению войны и выработке общей позиции Запада.

Американский журналист и историк Дэвид Саттер рассказал 24 Каналу, что такие встречи могут быть попыткой выработать единую стратегию давления на Россию и побудить её к переговорам. Однако ключевые рычаги влияния Запада остаются ограниченными.

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Какие рычаги влияния имеет Запад на Россию?

Дэвид Саттер считает, что основной инструмент влияния западных союзников – это военная поддержка нашего государства и углубление сотрудничества между оборонными промышленностями стран Запада и Украины.

Важно! Зеленский заявил, что Россия избегает прямого диалога о завершении войны и отказывается от возможных переговорных форматов с Украиной. Такая позиция Кремля свидетельствует об отсутствии реальной готовности к мирному урегулированию, несмотря на международные инициативы.

Он подчеркнул, что убедить Владимира Путина дипломатическим путем невозможно, поскольку тот реагирует только на реальное силовое давление.

Единственный реальный рычаг, который у них есть, – это поставки военной помощи Украине и интеграция оборонной промышленности. Они не убедят Путина (добровольно пойти на мир – 24 Канал),

– сказал историк.

Саттер подчеркнул, что Кремль меняет поведение только тогда, когда военная ситуация начинает ухудшаться и создает риски для российского руководства. Сами по себе дипломатические усилия не будут иметь эффекта без реального военного давления на Россию.

Историк о методах давления на Россию: видео

Кроме того, ключевым фактором влияния на Россию остаются также успехи украинских сил на поле боя, которые определяют реальный баланс сил в войне.

Мирные переговоры: последние новости

Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на возобновление эффективного переговорного процесса по завершению войны с участием США и Европы. В то же время он подчеркнул, что ключевым в таких переговорах является реальная готовность России к завершению войны, а не только политические заявления.

Европейские лидеры планируют встречу с Зеленским в Лондоне, чтобы обсудить возможные пути завершения войны и перспективы вовлечения России в переговорный процесс. По данным Bloomberg, речь идет о попытке согласовать общий подход США и стран Европы к давлению на Москву.

Зеленский заявил, что европейские страны обсуждают возможность возобновления мирных переговоров уже в июле 2026 года. По словам президента Украины, важно выработать единую позицию относительно условий переговоров и гарантий безопасности для нашего государства.