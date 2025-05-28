Параллельно с боями и воздушным террором: какую ловушку в ближайшее время готовит Россия

России удалось отпетлять от идеи 30-дневного прекращения огня и введения жестких санкций со стороны союзников. Теперь они готовят свой шаг, на который придется реагировать.

Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко. По его словам, не зря Россия на протяжении последнего носится с идеей так называемого меморандума.

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Чего добивается Россия

Как отметил Жовтенко, после встречи в Стамбуле было согласовано два момента. Первый – обмен пленными 1000 на 1000. Второй – меморандум, за который Россия сразу схватилась. Скорее всего, там в одностороннем порядке будут прописаны все "хотелки" Путина.

Кремль загонит их в один документ. И после того будет настаивать, что любые дальнейшие переговоры должны идти на основе этого меморандума. Также они сразу оборвали возможность следующей встречи в Ватикане, потому что это не входит в их планы.

Это – политическая уловка. Европа и Украина отвергнут этот документ. Но есть вопрос, как его будет воспринимать Трамп. Он хочет просто остановить боевые действия и забрать Нобелевскую премию. Россия попытается давить на Трампа. Возможно, будет еще один его разговор с Путиным, где диктатор будет пытаться протолкнуть этот документ или обнулить историю с переговорами и дальше тянуть время,

– сказал Жовтенко.

Параллельно Россия будет продолжать боевые действия на фронте. Возможно, они попытаются активизировать их на Сумском и Харьковском направлениях. При этом Россия может сделать паузу в воздушном терроре, чтобы показать, мол "мы готовы к "конструктиву" и теперь не будем бить несколько дней подряд".

Вся эта политическая "игра" ведется для того, чтобы рассинхронизировать позицию США и Европы. В Кремле опасаются введения согласованных жестких санкций.

Россия хочет, чтобы каждая из сторон действовала отдельно и несистемно. Это облегчит удар и негативный эффект от санкций. Также России важно, чтобы ничто не влияло на интенсивность боев и помощь от Северной Кореи, Китая и т.д,

– объяснил Жовтенко.

Добавим, по данным The Wall Street Journal, Дональд Трамп рассматривает возможность введения новых санкций против России на этой неделе. Он разочарован постоянными атаками России по Украине и медленными темпами переговоров. При этом были сообщения, что США не поддерживают снижение предельной цены на нефть с 60 до 45 долларов за баррель.