Об этом 24 Каналу рассказал председатель организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук, отметив, что Дональд Трамп сделал огромное количество заявлений о прекращении войны. И сложно что-то из этого анализировать, ведь часто он буквально противоречит сам себе.

Что может произойти после прекращения войны?

Как отметил Рыбачук, гарантии безопасности от США – это также может быть сомнительная история. Даже в том случае, если их утвердят в Конгрессе.

Мы видели много примеров. Вот сейчас у Израиля непростая ситуация с ХАМАС. Но Трамп говорит, что его это не беспокоит. Они же подписали соглашение. Вот и все. Это может ожидать и Украину. Поставим подписи – и для Трампа исчезнет эта проблема. Далее мы будем апеллировать к обещаниям, ссылаться на международные документы. Но никого это не заинтересует,

– сказал Рыбачук.

Зато диктатор Путин может пойти на любые провокации, а потом обвинить в этом Украину. Это сейчас случилось с так называемым "ударом по резиденции Путина". Ранее же он спокойно взрывал жилые дома в России, чтобы начать войну против Чечни.

Фактически ничего не мешает Путину организовать у себя теракт после мирного соглашения. Это будет поводом для продолжения войны и аннулирования "гарантий безопасности" для Украины. И Трамп вполне может в это поверить.

Каким образом мы можем заставить Трампа поверить в то, что он должен выполнять свои обязательства? Я не знаю. Думаю, пока есть Трамп и Путин, до тех пор никакие гарантии безопасности не будут достаточными для того, чтобы рассчитывать на какую-то справедливость. Нам нужно усиливать наши Вооруженные Силы,

– сказал Рыбачук.

Мирные переговоры: коротко