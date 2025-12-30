Про це 24 Каналу розповів голова організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук, зауваживши, що Дональд Трамп зробив величезну кількість заяв про припинення війни. І складно щось з цього аналізувати, адже часто він буквально суперечить сам собі.
Дивіться також Як Україна повернула війну на територію Росії у 2025 році: від легендарної "Павутини" до ударів по заводах і НПЗ
Що може статися після припинення війни?
Як наголосив Рибачук, гарантії безпеки від США – це також може бути сумнівна історія. Навіть у тому випадку, якщо їх затвердять в Конгресі.
Ми бачили багато прикладів. От зараз в Ізраїлю непроста ситуація з ХАМАС. Але Трамп каже, що його це не турбує. Вони ж підписали угоду. От і все. Це може очікувати і на Україну. Поставимо підписи – і для Трампа зникне ця проблема. Далі ми будемо апелювати до обіцянок, посилатися на міжнародні документи. Але нікого це не зацікавить,
– сказав Рибачук.
Натомість диктатор Путін може піти на будь-які провокації, а потім звинуватити в цьому Україну. Це зараз відбулося з так званим "ударом по резиденції Путіна". Раніше ж він спокійно підривав житлові будинки в Росії, щоб почати війну проти Чечні.
Фактично нічого не заважає Путіну організувати в себе теракт після мирної угоди. Це буде приводом для продовження війни та анулювання "гарантій безпеки" для України. І Трамп цілком може в це повірити.
Яким чином ми можемо змусити Трампа повірити в те, що він має виконувати свої зобов'язання? Я не знаю. Думаю, поки є Трамп і Путін, доти жодні гарантії безпеки не будуть достатніми для того, щоб розраховувати на якусь справедливість. Нам потрібно посилювати наші Збройні Сили,
– сказав Рибачук.
Мирні переговори: коротко
- Наприкінці грудня відбулася зустріч Зеленського і Трампа. Наразі більшість мирного плану на 20 пунктів вже узгоджені між Україною та США. А гарантії безпеки узгоджені на 100%.
- Одразу ж після зустрічі в Росії почали скаржитися, що Україні нібито "атакувала резиденцію Путіна". Там одразу ж почали розповідати, що змінять свою переговорну позицію. При цьому в Росії не навели доказів цієї атаки. Схоже на те, що Росія хоче зірвати мирні переговори, але їм важливо, аби в цьому звинуватили Україну.
- Зеленський заявив, що Україна не атакувала резиденцію Путіна. Це – фейк, який вигадали в Кремлі, щоб гальмувати мирний процес.