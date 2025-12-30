Про це 24 Каналу розповів голова організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук, зауваживши, що Дональд Трамп зробив величезну кількість заяв про припинення війни. І складно щось з цього аналізувати, адже часто він буквально суперечить сам собі.

Дивіться також Як Україна повернула війну на територію Росії у 2025 році: від легендарної "Павутини" до ударів по заводах і НПЗ

Що може статися після припинення війни?

Як наголосив Рибачук, гарантії безпеки від США – це також може бути сумнівна історія. Навіть у тому випадку, якщо їх затвердять в Конгресі.

Ми бачили багато прикладів. От зараз в Ізраїлю непроста ситуація з ХАМАС. Але Трамп каже, що його це не турбує. Вони ж підписали угоду. От і все. Це може очікувати і на Україну. Поставимо підписи – і для Трампа зникне ця проблема. Далі ми будемо апелювати до обіцянок, посилатися на міжнародні документи. Але нікого це не зацікавить,

– сказав Рибачук.

Натомість диктатор Путін може піти на будь-які провокації, а потім звинуватити в цьому Україну. Це зараз відбулося з так званим "ударом по резиденції Путіна". Раніше ж він спокійно підривав житлові будинки в Росії, щоб почати війну проти Чечні.

Фактично нічого не заважає Путіну організувати в себе теракт після мирної угоди. Це буде приводом для продовження війни та анулювання "гарантій безпеки" для України. І Трамп цілком може в це повірити.

Яким чином ми можемо змусити Трампа повірити в те, що він має виконувати свої зобов'язання? Я не знаю. Думаю, поки є Трамп і Путін, доти жодні гарантії безпеки не будуть достатніми для того, щоб розраховувати на якусь справедливість. Нам потрібно посилювати наші Збройні Сили,

– сказав Рибачук.

Мирні переговори: коротко