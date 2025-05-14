Готовы к любому сценарию: в полку "Ахиллес" оценили ситуацию на фронте перед переговорами

В Стамбуле 15 мая должны состояться переговоры Украины и России с участием США. Россияне на фронте продолжают вести активные боевые действия, в частности на Харьковщине.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель командира 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич, отметив, есть ли признаки того, что враг готовится к перемирию. Также россияне во время так называемого перемирия на 9 мая провели атаку на Купянском направлении. Однако бойцы 15 бригады НГУ "Кара-Даг" отбили штурм оккупантов.

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Не имеем выбора

Маляревич отметил, что полк беспилотных систем "Ахиллес" продолжает работать на Купянском направлении. А именно – севернее, южнее и напротив Купянска и на левом берегу реки Оскол, где держит плацдарм.

Враг не так интенсивно, но продолжает штурмовать по всей линии фронта. Он пытается двигаться, подтягивать резервы, обеспечивать свою пехотную группировку на правом берегу Оскола,

– сказал заместитель командира.

Также, по его словам, противник делает попытки наводить понтоны и давить от Кругляковки на север, чтобы захватить территорию левобережного Оскола, где полк "Ахиллес" держится уже долгое время.

Поэтому нельзя сказать, что идет к перемирию или есть сигнал на непроведение боевых, штурмовых действий. Все это есть,

– подчеркнул он.

Однако единственный момент – у россиян сейчас не так много техники, как раньше. Это по мнению заместителя командира полка, связано с тем, что через украинские дроновые заграждения им очень трудно пройти. Но их никогда это не останавливало – если у них было задание, то они атаковали техникой, и в большом количестве. Сейчас оккупанты преимущественно используют легкую автомобильную технику, мотоциклы, багги и пехоту.

В то же время украинские защитники готовы к любому сценарию, в частности к прекращению огня.

У нас нет выбора. Даже когда было "пасхальное перемирие", мы оставались на позициях, имели полный боекомплект,

– отметил Олесь Маляревич.

Сейчас, по его словам, каждый день полк "Ахиллес" продолжает работать – готовит боеприпасы, дроны, обучает персонал для того, чтобы выполнять задачи любой сложности в любых условиях.

Напомним, что аналитики ISW предполагают, что Кремль наращивает штурмовые действия своей армии, чтобы повлиять на переговоры. Россия активно пополняет личный состав, в частности, чтобы увеличить общий контингент на украинском фронте. Однако при этом количество потерь в российской армии продолжает расти. В ISW считают, что это должно создать иллюзию превосходства оккупантов, чтобы потом использовать это как рычаг на переговорах с Украиной.