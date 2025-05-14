Про це 24 Каналу розповів заступник командира 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич, зазначивши, чи є ознаки того, що ворог готується до перемир'я. Також росіяни під час так званого перемир'я на 9 травня провели атаку на Куп'янському напрямку. Проте бійці 15 бригади НГУ "Кара-Даг" відбили штурм окупантів.

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Не маємо вибору

Маляревич зауважив, що полк безпілотних систем "Ахіллес" продовжує працювати на Куп'янському напрямку. А саме – північніше, південніше та навпроти Куп'янська та на лівому березі річки Оскіл, де тримає плацдарм.

Ворог не так інтенсивно, але продовжує штурмувати по всій лінії фронту. Він намагається рухатися, підтягувати резерви, забезпечувати своє піхотне угрупування на правому березі Осколу,

– сказав заступник командира.

Також, за його словами, противник робить спроби наводити понтони і тиснути від Кругляківки на північ, щоб захопити територію лівобережного Осколу, де полк "Ахіллес" тримається вже довгий час.

Тому не можна сказати, що йде до перемир'я або є сигнал на непроведення бойових, штурмових дій. Все це є,

– підкреслив він.

Проте єдиний момент – у росіян зараз не так багато техніки, як раніше. Це на думку заступника командира полку, пов'язано з тим, що через українські дронові загородження їм дуже важко пройти. Однак їх ніколи це не зупиняло – якщо вони мали завдання, то атакували технікою, і у великій кількості. Наразі окупанти переважно використовують легку автомобільну техніку, мотоцикли, багі і піхоту.

Водночас українські захисники готові до будь-якого сценарію, зокрема до припинення вогню.

У нас немає вибору. Навіть коли було "великоднє перемир'я", ми залишались на позиціях, мали повний боєкомплект,

– зазначив Олесь Маляревич.

Наразі, за його словами, кожен день полк "Ахіллес" продовжує працювати – готує боєприпаси, дрони, навчає персонал для того, щоб виконувати завдання будь-якої складності в будь-яких умовах.

Нагадаємо, що аналітики ISW припускають, що Кремль нарощує штурмові дії своєї армії, щоб вплинути на переговори. Росія активно поповнює особовий склад, зокрема, щоб збільшити загальний контингент на українському фронті. Однак при цьому кількість втрат у російській армії продовжує зростати. У ISW вважають, що це має створити ілюзію переваги окупантів, щоб потім використати це як важіль на перемовинах з Україною.