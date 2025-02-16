Марк Рютте объяснил, почему Европа оказалась за "бортом" мирных переговоров по войне в Украине

США не видят Европу за столом переговоров по завершению войны в Украине. Генсек НАТО считает, что европейские страны должны завоевать это право, предлагая конкретные действия.

Во время выступления на Мюнхенской конференции спецпредставитель Трампа Кит Келлог заявил, что Европа не будет участвовать в переговорах о мире в Украине. Хотя чиновник подчеркнул, что США будут пытаться учесть ее интересы, передает 24 Канал.

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"Европа должна завоевать место за столом"

Генсек НАТО Марк Рютте прокомментировал реакцию европейцев, которых "оставили за бортом". Он вспомнил, сколько удивления и недоразумения было на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Именно тогда стало известно, что Трамп позвонил Путину. Этот разговор стал настоящим сюрпризом для членов Альянса и европейских союзников. Министры обороны стран НАТО говорили, что они должны быть вовлечены в переговорный процесс. Они выражали обеспокоенность из-за заключения соглашения без участия Европы.

Я был немного, как я уже сказал, удивлен, что когда появились новости о телефонных звонках, а также о том, что произошло со встречей министров обороны в Брюсселе, их реакция была немного похожа на то "а почему мы не за столом", вместо того, чтобы выйти с конкретными предложениями,

– прокомментировал инцидент генсек Рютте.

По его словам, Европа должна завоевать себе место за столом переговоров. Для этого она должна выступать с "хорошими предложениями" и быть готовой к соответствующим расходам.

К слову, президент Зеленский прокомментировал заявление Келлога о "физическом" отсутствии Европы за столом будущих переговоров. Глава государства подчеркнул, что именно Украина должна решать, кому быть участником переговоров.