Вашингтон и Киев ожидали, что переговоры с Кремлем пройдут в первой половине 2025 года, – CNN

Представители администрации Байдена заявляют, что и США, и Украина предусматривали переговоры с Москвой. Они могли бы состояться в первой половине 2025 года – независимо от того, кто победил бы на американских выборах.

Их цель заключалась в дальнейшем укреплении Украины перед потенциальными переговорами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Смотрите также Китай выжидает: при каком условии Пекин будет инициировать переговоры по войне в Украине

Встречу Байдена и Зеленского отменили

Администрация американского лидера стремится продемонстрировать поддержку Украины со стороны США до завершения президентского срока Байдена.

CNN пишет, что встреча Байдена и Зеленского могла состояться чуть больше чем за месяц до третьей годовщины вторжения России в Украину.

Однако Белый дом объявил об отмене поездки, чтобы сосредоточиться на лесных пожарах, бушующих в Калифорнии.

Ранее Кит Келлог, спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России, дал интервью Fox News. Он заявил о своем намерении попытаться найти решение войны между государствами в течение первых 100 дней президентства Трампа.

К слову, Трамп неоднократно говорил, что способен завершить войну за 24 часа, но после победы на выборах признал, что это будет сложнее, чем ему казалось.

Также политик обвинил администрацию Байдена в том, что она спровоцировала войну. По словам республиканца, Россия напала на Украину, потому что увидела, что администрация Байдена – "некомпетентна".