Команда Трампа может созвать конференцию по войне в Украине, – The Telegraph

Дональд Трамп, который уже 20 января официально станет президентом США, обещал во время предвыборной кампании завершить войну в Украине. Политик убеждал, что способен сделать это быстро, встретившись с Путиным и Зеленским.

Впрочем, после победы на выборах, республиканец вынужденно признал, что положить конец конфликту, который продолжается почти три года, будет не так просто, как он надеялся, передает 24 Канал с ссылкой на The Telegraph.

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Трамп может организовать "встречу" по Украине

Издание допускает, что новая администрация Соединенных Штатов может вскоре попытаться созвать какую-то конференцию по Украине. То, насколько скоро состоится подобное мероприятие, зависит от готовности Путина и Зеленского вести мирные переговоры, а также от договоренностей относительно председательствующего, повестке дня и места проведения.

Это также может зависеть от того, или Россия, в частности, не совершит бесчинств, которые могли бы сделать невозможным такие переговоры в свете международного мнения,

– говорится в тексте британской газеты.

Недавнее сбитие азербайджанского авиалайнера является именно тем актом, который, кажется, подтверждает, что Россия является бессовестным государством-изгоем. Дальнейшие подобные преступления могут подорвать возможные переговоры.

Америка, как ведущая мировая держава, которая во времена администрации Байдена предоставила Украине много средств для ведения войны, явно будет центральной для любых переговоров, независимо от того, будут ли они формально предложены Трампом, или нет. Вероятный будущий государственный секретарь Марко Рубио мог бы возглавить конференцию. На эту роль также может претендовать председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

К слову, президент Зеленский неоднократно заявлял, что Украина стремится к миру и готова к переговорам. Он подчеркивал, что наше государство нуждается в сильных гарантиях безопасности, которые бы сделали невозможным повторение российской агрессии. Кроме того, политик отмечал, что Украина не будет дарить России свои территории. В то же время он не исключал возможность возвращения оккупированных земель дипломатическим путем.

Между тем в Кремле выдвигают циничные условия для начала переговоров. Там заявляют, что не хотят прекращения огня, к которому стороны уже призвал Дональд Трамп. Путин требует от Украины отказа от 4 областей, Крыма и НАТО, а также разоружения.

Последние заявления Москвы свидетельствуют об отсутствии у нее заинтересованности говорить о завершении войны.