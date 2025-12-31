Известна дата новой встречи Украины, США и Европы по завершению войны

31 декабря переговорщики из Украины, США и Европы имели телефонный разговор. Стороны договорились о новых встречах.

От Украины участие в разговоре принял секретарь СНБО Рустем Умеров, США представляли Марко Рубио, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, а Европу – советники по национальной безопасности Великобритании, Германии и Франции, передает 24 Канал со ссылкой на чиновника.

О чем договорились переговорщики из Украины, США и Европы?

По словам Рустема Умерова, стороны скоординировали позиции и спланировали дальнейшие встречи в январе.

Так, 3 января состоятся переговоры Украина – Европа в формате советников по вопросам национальной безопасности. Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Европейской комиссии и Европейского совета.

Американские партнеры должны присоединиться к встрече онлайн.

В новом году продолжим работу над решениями, которые должны дать ощутимый результат,

– подытожил контакты с союзниками Умеров.