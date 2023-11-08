Все в рамках формулы мира: США отрицают обсуждение вопроса переговоров с Россией

В Госдепе США подчеркнули, что ни о каких подталкиваниях Украины к мирным переговорам не может сказаться и слова. Решение о переговорах с Россией может принимать только украинская сторона.

Об этом на брифинге сообщил заместитель пресс-секретаря Государственного департамента США Ведант Патель, передает 24 Канал. Любые вопросы мирных переговоров не могут обсуждаться без Украины.

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Разговоров о переговорах нет

Ведант Патель подчеркнул, что любые переговоры зависят только от украинской стороны. США ничего не известно о попытках убедить Украину сесть за стол с Россией.

Как мы уже неоднократно говорили, ничего не должно происходить об Украине без Украины. Нам не известно ничего о каких-либо разговорах с Украиной о переговорах за пределами формулы мира,

– заявил представитель Госдепа.

Он подчеркнул, что однозначно ясно, что Кремль не заинтересован в прекращении этой войны. Также Патель подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину.

Мирные переговоры с Россией