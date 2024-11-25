Предложения по миру: СМИ узнали, озвучила ли команда Трампа уже Украине что-то конкретное

Команда Трампа пока не предоставила конкретных мирных предложений Украине. По данным СМИ, внимание будущего президента США сейчас сосредоточено на внутренних политических вопросах.

Сейчас от Дональда Трампа не поступало никаких конкретных мирных инициатив по Украине. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на "РБК-Украина".

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Почему Трамп не имеет конкретных мирных предложений для Украины

По данным источников журналистов, пока нет подтверждения относительно предметных предложений или официальных обращений к Киеву с его стороны или от членов его команды.

Различные "мирные планы", появляющиеся в медиа, скорее всего, являются результатом внутренних политических споров в среде окружения Трампа, которые продолжаются еще до его выборов. Некоторые публикации и комментарии, в частности в соцсетях от Илона Маска и сына Трампа, проявляют борьбу за внимание будущего президента.

Сейчас Трамп больше сосредоточен на внутриполитических вопросах, но есть вероятность, что в ближайшее время он начнет активнее заниматься международной политикой. Украинская сторона активно работает над тем, чтобы представить свою позицию перед США до того, как это сделают представители России.

Политика Трампа в отношении Украины