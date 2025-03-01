На фоне конфронтации с США ЕС ищет общее видение гарантий безопасности для Украины, – евродипломат

США перекладывают на Европу ответственность за гарантии безопасности для Украины. Европейцы ищут способы усиления собственной обороноспособности.

На фоне скандальной встречи Зеленского и Трампа европейский дипломат на условиях анонимности отметил, что 25 членов ЕС имеют общее видение мира для Украины, передает 24 Канал.

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Европа ищет общего видения мира в Украине и усиления собственной обороноспособности

28 февраля состоялось заседание спецпредставителей стран-членов, послов ЕС по реакции на конфронтацию с США.

Дипломат пересказал дискуссию между европейскими союзниками по наработке общего подхода в вопросе Украины. По его словам, идея заключается в том, чтобы достичь общего понимания того, что такое всеобъемлющий, справедливый и длительный мир, а также общих гарантий безопасности, продолжая при этом демонстрировать решительную поддержку Украины в достижении этого знаменитого "мира через силу".

"Во время сегодняшней дискуссии я услышал очень четкую и объединенную решимость 25 стран-членов", – сказал чиновник.

В то же время он заметил, что одна страна не хочет вступать в обсуждение, апеллируя к принятой недавно резолюции Совета Безопасности ООН как к весомой причине для перезагрузки всех дискуссий европейских союзников. Вероятно, чиновник имел в виду Венгрию.

Также он рассказал, что еще одна страна-член согласилась лишь с некоторыми тезисами партнеров, ссылаясь на гарантии по энергетике, газопровода из Украины и тому подобное. Вероятно, говорится о Словакии.

Относительно европейской обороны, то идея заключается в том, чтобы ускорить процессы, которые продолжаются непосредственно перед подготовкой Белой книги Комиссии по вопросам обороны. Вопрос финансирования находится в самом центре. Еврокомиссар по вопросам обороны Кубилюс даже предложил 100 миллиардов на оборону заложить, хотя в действующем бюджете всего 10 миллиардов заложено.

Элементы, стоящие на кону в теме европейской обороны, заключаются в том, чтобы предложить конкретные действия на краткосрочную перспективу и не откладывать обсуждение на июнь.