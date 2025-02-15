"Пренебрегать Европой нельзя": Зеленский провел встречу с Шольцом

Президент Зеленский провел встречу с немецким канцлером. Политики обсудили участие Европы в предстоящих переговорах о мире.

Спецпредставитель Трампа Кит Келлог заявил, что не видит Европу "физически" за столом переговоров по завершению войны. В то же время президент Зеленский отметил, что Украина имеет право решать, кому быть участником переговоров, передает 24 Канал.

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Встреча Зеленского и Шольца

На полях Мюнхенской конференции по безопасности президент Зеленский провел встречу с Олафом Шольцом. По словам главы государства, лидеры обсудили совместные шаги для достижения прочного мира, гарантии безопасности и роль Европы в потенциальном миротворческом процессе.

"Любые договоренности не могут пренебрегать европейскими интересами", – подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что Киев ценит немецкую поддержку с начала вторжения, особенно лидерство Берлина в укреплении нашей ПВО.

"Договорились и в дальнейшем работать вместе над укреплением Европы", – сообщил президент.

К слову, Владимир Зеленский призвал к созданию единых европейских вооруженных сил, подчеркивая необходимость европейской самодостаточности в обеспечении собственной безопасности.

Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон созывает экстренный саммит в Париже 17 февраля для европейских лидеров. На саммите обсудят вызовы, которые ставит перед Европой президент США Дональд Трамп.