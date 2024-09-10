"Мирный план" или манипуляция: что не так со статьей о миротворческой миссии Шольца

Издание La Repubblica опубликовала статью, где утверждается, что канцлер Германии готовит "мирный план" завершения войны в Украине. Он якобы предусматривает потерю Киевом территорий. Однако официального заявления от самого Шольца по этому поводу не было.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, предположив, что эта публикация – вброс российской пропаганды. Однако нельзя исключать, что определенные обсуждения по завершению войны в Украине проводятся политиками за кулисами.

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Все это мы уже проходили

На самом деле никакого "мирного плана" Олафа Шольца не существует. Канцлер Германии, по словам Клочко, не готовил его и не презентовал. Соответственно Шольц не делал ни одного публичного заявления относительно того, что украинские территории "могут быть сданы россиянам".

История с появлением от него якобы "мирной инициативы" является откровенной манипуляцией россиян. Она была запущена через итальянскую прессу, в частности изданием La Repubblica,

– объяснил он.

Россия активно лоббирует свои интересы в западной прессе. Делает она это не напрямую, а, в частности, через аналитические центры, которые дальше сотрудничают со средствами массовой информации.

В то же время нельзя исключать, что готовятся определённые инициативы со стороны Шольца. Однако они могут разрабатываться где угодно.

Например, Белый дом подготовил для Конгресса секретный план относительно его видения окончания войны в Украине. Конгрессмены требовали его представить в рамках выделения Киеву помощи в размере более 60 миллиардов долларов. Также Китай и Бразилия продвигают свой "мирный план" под названием "Политическое урегулирование украинского кризиса",

– сказал Клочок.

Однако несмотря на то, что Шольц публично не заявлял о том, что в рамках определенного "мирного плана" Украина может "уступить территории", это не означает, что такие тезисы не продвигаются за кулисами.

В этом смысле очень интересное заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров в Саудовской Аравии. Мол, России якобы не нужны украинские территории, для нее важнее, чтобы Донецкой и Луганской области был предоставлен "особый статус".

Все это мы уже проходили, поэтому это бег по кругу и очередная манипуляция России. Однако нам нужно противостоять таким вещам, потому что они сеют панику и разъединяют мнения наших западных партнеров. А это крайне вредит нам,

– подчеркнул Валерий Клочок.

Отметим, что Шольц в интервью отметил, что Германия будет прилагать усилия для дальнейшей поддержки Украины. В то же время, по его словам, настал момент для того, чтобы обсудить, как быстрее завершить войну в Украине.