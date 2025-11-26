Несмотря на все разговоры о завершении войны, Россия атакует Украину и увеличивает количество вооружения благодаря Китаю. Таким образом, оккупанты хотят достичь конкретных целей, связанных с украинским населением. В то же время Украина должна увеличивать собственные способности и развивать потенциал для защиты своего неба.

Тем временем "мирный план" США содержит множество рисков. В частности, говорится и о вреде для Украины на этапе его обсуждения. Это приводит лишь к ослаблению армии и искаженному представлению о завершении войны.

Об этом в интервью 24 Каналу рассказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, подчеркнув, что "мирный план" не гарантирует окончательный мир. Больше об этом – читайте дальше в материале.

Какой план Путин готовит к завершению войны?

Недавно россияне одновременно запускали по Киеву и баллистику, и крылатые ракеты, и дроны. Наша ПВО очевидно была перегружена. Как вы оцениваете стратегию, которую россияне сейчас применяют? И есть ли вообще у них стратегия?

Проговорим, какие целые задачи и задачи ставит перед собой противник. Начнем с объектов критической инфраструктуры, которые отвечают за обеспечение жизнедеятельности, прежде всего, гражданского населения Украины.

Далее – энергетические объекты. Совершенно очевидно, что противник желает погрузить нас во тьму. Кроме того, противник систематически бьет по жилым домам, больницам, детским садам. Возникает вопрос, для чего нужно терроризировать гражданское население? Было бы логично атаковать объекты энергетической инфраструктуры, а зачем бить по жилым домам? Зачем бить по детским больницам? Ответ есть на поверхности.

Для противника принципиально важно разделение украинского общества. Также враг очень ясно понимает предыдущие страницы истории и слабости украинского народа. В первую очередь враг пытается посеять раздор.

Параллельно противник имеет очень хороший опыт ведения боевых действий, в частности, в Чечне. Тогда тактика уничтоженных в фундамент сел давала свой результат. Те, кто болел за свободную и независимую Чечню, так или иначе, частично склонялись к завершению боевых действий любой ценой. Имея этот опыт, у противника целями являются несколько важных моментов, что касается именно украинского народа:

заставить украинцев покидать наше государство, то есть уезжать за границу;

достичь того, что мы не будем иметь общей позиции и будем готовы к миру на любых условиях (именно поэтому противник "забрасывает" войну в тыловые города);

ослабить украинский народ и как следствие, по убеждению врага, ослабится линия боестолкновения (россияне понимают истину, что войну всегда выигрывает народ, а войско – только битву).

Несмотря на беспрецедентное давление, наверное, за весь период полномасштабной войны, противник на линии боестолкновения буксует. Да, тактические успехи есть, но в общем, при таком количестве потерь сил и средств, противник пробуксовывает.

Поэтому совершенно очевидно, что враг сейчас ставил задачу получать лучшие комплектующие, которые любезно предоставляет Китай, комплектующие из которых собираются те же "Шахеды", "Герани". Комплектующие, из которых собираются CRPA-антенны, они делают борт более защищенным против средств радиоэлектронной борьбы Украины. И, соответственно, разворачивает дополнительное производство для того, чтобы увеличить количество изготовленных бортов ударного типа действия, минимум 600 в день.

Однако в целом противник пытается достичь и гораздо больших целей, относящихся к количеству. Почему он не может каждую ночь проводить массированные атаки, а ему необходимо определенное время для того, чтобы пересобраться? Он ограничен на текущий момент подготовленным кадровым потенциалом.

По моему убеждению, я могу ошибаться, но противник, вероятнее всего, ограничен личным составом, который способен анализировать и планировать миссию, количеством оборудования, а также позициями для одновременного пуска тех или иных средств, в частности, если мы говорим о "Шахедах".

Поэтому совершенно очевидно, что, к сожалению, террор украинских городов, поселков будет продолжаться. Враг будет наращивать количество и враг будет пытаться разворачивать большую численность войск, именно тех, кто отвечает за удары по территории Украины.

Тем более, что касается кадрового потенциала, есть откуда брать молодежь. Противник активно на своей территории проводит мероприятия по объединению активной молодежи в общественной организации, типа "Единая Россия", "Великая Россия" и т.д. Это ребята 17 лет, то есть предпризывного возраста. После прохождения соответствующих курсов им предлагают заключение контракта с оккупационными войсками.

"Это не секрет": как Украине отбивать вражеские атаки?

Теперь возникает вопрос, а что нам, украинцам, нужно делать для того, чтобы враг не достигал своих целей? Мы могли бы до безграничности через зубы говорить, что во всем виноваты партнеры, потому что они могли бы с территории Польши поднимать боевую авиацию., чтобы закрывать ею часть Украины, сбивая воздушные цели. Однако они этого не делают и, вероятнее всего, в перспективе так и не найдут в себе мужества, чтобы выполнять подобные задачи.

Поэтому мы должны закрываться тем, что у нас есть. Если мы говорим о ракетном вооружении, которым противник атакует наши города и поселки, конечно, мы никуда не денемся. Здесь нужна соответствующая номенклатура средств противовоздушной обороны, в частности, такие как Patriot и определенное количество боеприпасов к ним.

Как вы знаете, в Украину должны дополнительно поставить как Patriot, так и снабдить нас необходимым количеством боеприпасов. Конечно, это не закроет всю территорию Украины, но ключевые объекты это должно было бы закрыть. Мы говорим и о поступлениях в Украину авиации, но должны понимать, что это долго. Подготовка пилота – это сложный процесс, который требует времени, выучку и затем внедрение уже на поле боя под конкретную машину, которую могут доставить нам дополнительно.

Поэтому ракетное вооружение, конечно, это прерогатива наших партнеров и военно-политического руководства нашего государства, какое приобретает то, что нужно для защиты нашего неба.

Относительно борьбы с беспилотниками, она делится на определенное количество эшелонов. Конечно, это общее радиоэлектронное поле, называем его так, которое позволяет обнаруживать воздушные цели, то есть видеть беспилотники противников в воздухе.

Как мы можем сбивать вражеские беспилотники? Это не секрет, я не раскрываю детали, технические характеристики, но в целом противник тоже понимает мои слова. Мы просто пытаемся объяснить украинцам, и понимание процесса может дать возможность принять соответствующие решения.

Прежде всего, мы должны сказать о средствах ПВО, как стационарных, так и портативных, которыми снабжают нас партнеры. Следующее – это маневренные огневые группы. Так или иначе, частично свою актуальность они сохраняют и способны сбивать цели, летящие на достаточно низкой высоте, которая достижима для прицельного огня из крупнокалиберных пулеметов.

Следующее – это боевая украинская авиация, которая почти не освещает свою работу, но работает в очень и очень сложных условиях. Нагрузка колоссальная. Результативность их достаточно высока. Я не совсем понимаю, что происходит в части лёгкой авиации. Можно сказать, что это как во Второй мировой войне, такие пропеллерные самолетики.

Было бы очень хорошо, чтобы они также стали на боевое дежурство, потому что они бы могли эффективно работать против "Шахедов". Скажу больше – такие случаи в Украине были, были группы, которые сбивали нормальное количество. Однако есть риски распознавания – "чужой" в небе и, как следствие, ограничение количество пилотов, которые могли бы оперировать этими средствами. Однако я считаю, что насыщение такими средствами, а также подготовка пилотов – это один из инструментов защиты украинского неба.

Ну и, конечно, это средства противовоздушной обороны, наши дроны-перехватчики разной модификации, как те, которые производят страны-партнеры, так и те, которые производят в Украине. Я убежден, что каждый из вас хоть раз слышал, а кто даже донатил на закупку таких средств. Они позволяют достаточно эффективно закрывать пазлом наше украинское небо.

Однако за каждым дроном, который летит его сбивать, стоит живой человек. Это тот, кто мобилизовался в Вооруженные Силы Украины по системе рекрутинга в специализированное подразделение, который занимается закрытием украинского неба, прошел общее военное обучение, специализированную подготовку и слаженность в подразделении, получил необходимые средства благодаря поддержке со стороны украинцев, а также украинского государства и наших партнеров, и закрыл свою частичку неба.

Вот чем больше у нас рекрутируют людей, которые будут способны выполнять эти задачи по всей территории Украины, сейчас не говорим о передней линии боестолкновения, а исключительно об эшелонах обороны, тем меньше "Шахедов" и "Гераней" будут долетать до наших городов.

Противник понимает, что мы эту задачу уже частично выполнили. Если сосчитать, сколько бортов зашло в наше воздушное пространство и сколько их сбили, в частности беспилотниками-перехватчиками, – это более чем значительная доля.

Чем больше мы закроем украинское небо, тем меньше будет пролетать. Чем меньше будет прилетать по нашим объектам критической инфраструктуры, предприятиях и производствах, чем меньше враг будет терроризировать народ и люди будут продолжать оставаться в Украине, работать, платить налоги, – тем более у нас есть возможности развивать следующую часть.

А это – возможности уничтожения на территории России тех предприятий, которые производят комплектующие, тех мощностей, которые хранят комплектующие, тех предприятий, которые изготовляют готовое изделие, а также пусковые площадки.

Для уничтожения этой инфраструктуры необходим комплексный подход. Это наши дипстрайки, это самолеты-беспилотники, которые ежесуточно поражают другие цели на территории России, а также, соответственно, ракетное вооружение. И здесь, обращаясь к нашим партнерам еще раз, должны сказать, что это большое чудо, нрав и кропотливый труд, что украинская ракетная программа осталась.

У нас есть конкретные образцы, показывающие результативность, но их очень мало. Для того чтобы мы могли обеспечить комплексное влияние и лишить Россию потенциала для изготовления и запуска подобных беспилотников, мы должны бить всеми доступными ракетами, которые есть на вооружении наших партнеров, стран Европейского союза, входящих в НАТО, а также США.

И когда мы говорим о ракетном вооружении, это не желание Украины бить по России. Это – необходимость для Украины защитить своих граждан путем уничтожения этих мощностей, которые производят и в будущем запускают беспилотники по нам, нашим детям, женщинам и родителям.

Вопросы можно решить комплексно. В направлении перехватчиков Украина стремительно развивается, в направлении дипстрайков Украина очень стремительно развивается, в направлении ракет без наших партнеров, конечно, эти задачи окончательно выполнить будет очень и очень сложно.

Также мы должны сказать о других структурных подразделениях, активно участвующих в формировании предпосылок для своевременного выявления. Как следствие, мы знаем заранее об угрозе ракетного или дронового удара.

Это не очень касается прифронтовых городов, таких как Харьков, потому что иногда здесь бывает, что сначала прилет, а затем только после этого – воздушная тревога. Это тоже не касается населенных пунктов, например, на Покровском направлении. Однако большую часть Украины все-таки подобные подразделения и средства развязки позволяют защитить до раннего выявления.

Я знаю, что усталость за 4 года полномасштабной войны, и в целом с 2014 года, накапливается. Кажется, что будет легче, а становится все труднее. Однако в этот момент мы становимся крепче. Мы можем выстоять. Мы должны убивать за Украину. Мы должны работать изо всех сил.

Однако для того, чтобы реализовать это все, мы должны быть живы. Для того чтобы быть живыми, когда вы слышите воздушную тревогу, искренне вас прошу, пожалуйста, пользуйтесь укрытиями.

Я знаю, не все укрытия в Украине нормально обустроены. Я знаю что происходит в некоторых городах, в частности в столице, когда эти помещения заняты асоциальными элементами по тем или иным причинам. Однако, друзья, вы должны сделать от себя все возможное для того, чтобы уберечь свою жизнь и здоровье, жизнь и здоровье своих родных и близких. И тогда мы гарантированно сможем выстоять.

Как "мирный план" США уже вредит Украине?

Хочется также услышать мнение военного, как вы относитесь к тем пунктам "мирного плана", о которых сейчас известно? Сейчас продолжаются переговоры, встречаются украинская, российская и американская стороны. К чему, по вашему мнению, приведет договоренность с Россией? Есть ли такая необходимость?

Военные – это часть социума. Это вчерашние ваши соседи. Поэтому среди нас единого мнения тоже нет. У каждого будет свое. Я могу сказать исключительно свое мнение, мнение гражданина, и проанализировать его.

Я напомню, что когда президент Трамп шел на выборы, то говорил, что завершит все за один день, что он со всеми договорится и все будет хорошо. В этот период мы только начинали комплектовать полк, был страшный откат по количеству людей, которые рекрутировались добровольно в Силы обороны, в частности в наше подразделение. То есть количество было, но не такое, как обычно. Кроме того, автоматически просели донаты. Я тогда подумал, почему это так происходит.

Несколько месяцев назад выходят авторитетные люди и говорят, что война завершится в январе следующего года. Это люди, которые имеют авторитет среди общества, в частности по религиозным признакам, они являются лидерами общественных мнений по другим признакам. И у нас происходит точно то же самое – начинается откат.

Далее – "мирный план" и происходит следующее: те, кто военнообязанный, но до сих пор не мобилизовались, думают, что этого делать не нужно, потому что война завершится в ближайшее время. Они думают, что уже не будут менять свой обычный образ жизни и потенциально рисковать.

Среднему бизнесу, который поддерживает Силы обороны, сейчас очень не сладко. Он переживает одно из самых сложных времен. Большому бизнесу тоже сложно. И экономическая ситуация в стране в целом, будем откровенны, не самая лучшая. Как следствие, люди и так донатят последнее.

А здесь говорят, что война может завершиться. И как следствие, тот, кто раньше мог дать две гривны, сейчас не дает ничего. Тот, кто мог дать 100, которые раньше для него были не проблемой, уже думает, что может дать 20. Или вообще придержать деньги, потратить на себя или куда-то реинвестировать, ибо "война завершается".

Точно так же и бизнес. Те, кто обслуживает военно-промышленный комплекс, думают, зачем покупать комплектующие на миллионы гривен для тех, у кого не подписаны контракты сейчас. Украинские компании, преимущественно те, которые собирают БПЛА, считают, что если завершится война, то нужно искать другой выход, надо начинать изготавливать термосы, например. Так что, наверное, нужно закупать под это комплектующие, интегрировать рынок.

Поэтому мы проседаем с учетом возможного привлечения основного капитала войны людей в ВСУ, проседаем в донатах и финансировании Сил обороны благодаря поддержке украинского народа, украинского бизнеса.

Что происходит на территории России? Мы всегда должны смотреть широко и анализировать с холодным умом. А у них ситуация следующая – их граждане думают, что если будет завершение боевых действий, то нужно срочно подписывать контракт с российским войском, чтобы получить деньги. У них армия продолжает оставаться наемной, то есть им выплачивают значительные суммы денег за подписание контракта и мобилизацию.

Что происходит дальше? Дальше все переигрывается – никто не подписывает договор, прогнозы ни авторитетных людей, ни гадалок не сбываются. Война, к сожалению, продолжается.

И, как следствие, мы за это время просели в своих возможностях, не подготовили, не научили, не мобилизовали, не обеспечили. А у противника в этот момент появилось количество личного состава, потому что они все пришли синхронно подписывать контракт для получения денежного вознаграждения. Соответственно, затем им есть кем продолжать ведение активных боевых действий.

Что будет с Украиной после войны?

Я не знаю финальной версии, которую сейчас озвучивают в социальных сетях и в СМИ, к чему договорились на текущий момент времени. Однако я могу сказать за предыдущие 28 пунктов, если они сохранились, то нырнем в историю.

Германия после Первой мировой войны имела запрет на увеличение численности своего войска. Чем это было предопределено? Ибо Германия проиграла и другие страны должны были иметь четкую гарантию, что они не восстановят свои возможности в военном плане, что не будет еще одного мероприятия, или они не объединятся с союзниками для ведения боевых действий против тех или иных стран, вошедших в состав победителей.

Украина как будто не проиграла, по моему убеждению, Украина точно устоит. Как нам любой в мире может говорить, какую численность войска мы должны иметь? Об этом должен говорить только Верховный Главнокомандующий (Владимир Зеленский, – 24 Канал) и Главнокомандующий (Александр Сырский, – 24 Канал). Потому что им виднее, понимая всю полноту информации, сколько нам нужно численности войск для того, чтобы справиться с этими угрозами, которые могут возникнуть в обозримой перспективе.

Нам также упрекают, что мы не сможем удерживать войско. Я скажу больше – на войско нужно еще больше денег, чем сейчас выделяется. И объясню, почему.

В случае завершения боевых действий, дай Боже, чтобы это произошло с пользой для Украины, военные, которые приобрели определенный опыт, начнут получать заработную плату без боевых.

Сколько получают без боевых? Солдат получает 20 тысяч. А теперь скажите мне, молодой, умный и здоровый парень, который имеет семью, будет ли он сидеть в Вооруженных силах Украины, при всей любви к государству, за 20 тысяч гривен и заглядывать в витрины магазинов, собирать жене на подарок год, чтобы поздравить на день рождения, имея возможность работать в частной компании, в частности европейской, зарабатывать 5 – 10 тысяч долларов в месяц, или в частной украинской компании и иметь до 5 тысяч долларов?

С уважением ко всем профессиям, но не может охранник в торговом центре получать больше, чем получает солдат Вооруженных сил Украины. Я без привязок, чтобы не было потом конфликтных ситуаций. Так быть не может.

Соответственно, для содержания своего войска в одном из пунктов договора должно быть предусмотрено постоянное финансирование ВСУ нашими партнерами, с учетом численности, к которой мы видим, что можем расшириться. Это нам необходимо для обеспечения факторов безопасности в нашем государстве. И с учетом социальных гарантий и зарплат для военнослужащих.

Кратко нужно еще проговорить, что произойдет, если мы не получим четких гарантий, одну из которых я назвал. В случае, если замораживаются боевые действия и при этом нет не просто четких гарантий, а последовательных шагов и финансирования для обеспечения того, чтобы наше войско осталось крепким и удержать в нем личный состав, будет происходить следующее.

Государство Украины начнет лететь в политическом процессе. Совершенно очевидно, что после завершения боевых действий должны пройти выборы. Во время проведения выборов мы такое будем слушать, что волосы дыбом будут становиться. Будут друг в друга бросаться и тем, что было, и тем, чего не было. То есть будет определенный политический кризис из-за предвыборной погони, борьбы за голоса.

Определенная часть украинцев точно уедет за границу, какая-то часть вернется. Однако мы потеряем экспертизу войск. Каждый военнослужащий, который воюет с первого дня полномасштабной войны и сейчас остается в строю, продвинулся по возрастанию. Был пехотинцем, солдатом, стал командиром отделения, затем командиром взвода, затем командиром роты, есть такие, кто дослужился уже до командира батальона, у них экспертиза просто безумная.

Это то, чего нельзя купить ни за какие деньги мира. Это только то, что можно пережить. Как следствие, мы потеряем эту экспертизу тоже.

Что будет происходить в России? Россия перегруппируется, с нее снимут санкции, и она сможет расконсервировать все возможные процессы по торговле нефтепродуктами и наполнить свой бюджет. Я думаю, что энергоресурсы частично пойдут и в Европейский союз с большим количеством, чем сейчас поставляется Россией в некоторые европейские страны.

Россия проведет работу над ошибками, которые допустила, проведет перегруппировку своих войск и модернизацию оружия. И дальше начнется следующая часть русско-украинской войны, а возможно, русско-украинско-европейской. Возможно, и так, ибо такие планы у противника тоже есть.

И что будем иметь? Российскую подготовленную армию, в которой есть экспертиза, техника и возможности, и украинскую армию – не подготовленную к тем вызовам, которые будут ждать нас на линии боевого столкновения.

Когда может начаться война России против Европы?

Дональд Трамп – это президент одной из крупнейших стран, его избрали законным способом. Я не могу критиковать выбор американцев, не могу критиковать президента, хотя иногда очень хочется сказать все, что думаю.

Он руководствуется, по моему убеждению, не интересами Штатов, НАТО или Европейского союза, и тем более не интересами Украины. В этой жизни он, наверное, достиг всего, чего мог пожелать человек, воплотил все американские мечты, но есть один пункт, который не закрыт – это Нобелевская премия мира. Он стремится ее получить.

Мы видели, как это происходило в 2025 году, и у него не получилось. В случае завершения боевых действий на невыгодных условиях, он может ее получить. И, поверьте мне, до завершения каденции президента Трампа боевых действий активных снова не будет.

Однако мы должны понимать, что Трамп второй раз стал президентом, третий раз, согласно Конституции США, нельзя. И поменять Конституцию, как в России на пожизненный срок, тоже нельзя. Соответственно, он точно больше не будет президентом.

После этой турбулентности импульсивной политики президента Трампа совершенно очевидно, что к власти придут демократы. И вот когда Трамп выйдет из Белого дома, перестанет быть президентом – на следующий день начнется война.

Далее Трамп скажет, что когда он был президентом, то помирил и объединил весь мир, даже завершил такой сложный конфликт, как война России против Украины, а только власть перешла в руки демократов, то снова все началось.

Поэтому это может быть многоходовка. Конечно, мы же не знаем всего, что происходит за закрытой дверью. Потому что мы видим то, что происходит на поверхности, о чем говорят. А какие там подписывают соглашения по финансово-экономическим отношениям и между какими странами, это останется навсегда в тайне. К этому доступа мы иметь не будем. Однако нужно помнить, что каждое государство работает, прежде всего, в своих интересах.

Если Европе выгодно, чтобы Украина устояла, так они нас финансируют. Однако иногда создается такое впечатление, что невыгодно, чтобы мы победили в этой войне. Ибо, объективно, в 2022 – В 2023 году мы могли дожать до самой границы. Я верю в то, что в тот период это было возможно. Комплект войск был, а техники, которую нам пообещали, не было. Пусть не на всей территории Украины, но на большей части, конечно, ситуация могла выглядеть совсем по-другому. Однако это уже другая история.

Сейчас нам нужно сконцентрироваться на том, чтобы поддержать институт президента. Президент может нравиться, может не нравиться. Вы можете поддерживать конкретную фамилию или нет, но нужно поддерживать президента как институт, потому что в условиях полномасштабной войны он является основным капитаном на нашей подводной лодке, из которой нет выхода.

И слабый президент – это крушение для нашего государства. Сильный президент – это возможность устоять. Так сложилось, таков был кредит доверия и такие люди сейчас на должностях. Кто бы как ни оценивал, кто с негативом, кто с позитивом, однако и в этом вопросе мы должны сохранять абсолютное единство.