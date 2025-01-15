Зеленский рассказал, на каком этапе находится вопрос введения миротворцев в Украину

Украина заинтересована во введении миротворческого контингента от европейских партнеров на нашу территорию. Но тут есть свои нюансы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Владимира Зеленского и Дональда Туска 15 января в Варшаве. Введение миротворцев в Украину действительно обсуждали с некоторыми международными партнерами.

К теме Размещение миротворцев в Украине: в Раде ответили, насколько эта идея жизнеспособна

Будут ли миротворцы в Украине

Как отметил Зеленский, уже был разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном относительно европейского контингента в Украине. Этот вопрос поднимали с балтийскими партнерами. Также о миротворцах еще будут общаться с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Пока в этом вопросе слишком мало конкретики. Но важно понимать, что миротворцы в Украине – это лишь часть гарантий безопасности.

Пока это достаточно общие вещи. Мы поддерживаем контингент от наших союзников и стратегических партнеров, который может стать частью гарантий безопасности. Но это не могут быть единственные гарантии безопасности. Этого будет недостаточно,

– сказал Зеленский.

На самом деле пока нет деталей, какие именно государства сюда могут быть привлечены; где будут размещены подразделения; какой количественный и качественный состав. Есть много вопросов, которые нужно еще обсудить. Также не стоит забывать о возможности работы иностранных инструкторов в Украине.

Шаг, который будет предшествовать введению контингента, – это могут быть инструкторы с большой программой учений и тренировок наших военных на нашей территории. Мы также проговариваем этот вопрос в рамках программы, если она заработает,

– отметил Зеленский.

Добавим, во время пресс-конференции Зеленский назвал численность украинской и российской армии. Путин сосредоточил на временно оккупированных территориях Украины около 600 тысяч оккупантов.