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      Мишель Андраде может станцевать с другим партнером на "Танцах со звездами 2018": детали

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      Мишель Андраде и Женя Кот на шоу "Танцы со звездами 2018"
      Мишель Андраде и Женя Кот на шоу "Танцы со звездами 2018" / 1+1

      Певица Мишель Андраде не успела сама побороть последствия травмы, как ее партнер Женя Кот попал в больницу. Поэтому организаторы шоу "Танцы со звездами 2018" не знают, сможет ли танцовщик принять участие в 9 прямом эфире.

      Развлекательное шоу "Танцы со звездами 2018" продолжает удивлять поклонников. Сегодня, 21 октября, состоится 9 прямой эфир, поэтому участники проекта за считанные часы выйдут на паркет с эффектными постановками.

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      Однако участие одной пары в шоу оказалось под угрозой. Партнер Мишель Андраде по танцу – Женя Кот – внезапно попал в больницу. Врачи поставили ему диагноз воспаление легких, поэтому неизвестно, сможет ли танцовщик выйти на паркет.

      Говорила мне мама, чтобы не танцевал босиком. Обидно, но это воспаление легких,
      – написал Женя Кот.

      Танцовщик поделился с поклонниками снимком, на котором видно, как медики оказывают ему помощь.

       

      Стоит отметить, что это не в первый раз Мишель Андраде и Женя Кот смущают неожиданными признаниями. Накануне 8 прямого эфира певица травмировала ногу по пути к съемочной площадке. Поэтому звезда едва станцевала на паркете румбу, а большинство па выполнил ее партнер Женя Кот. Кто же теперь будет спасать пару от выхода из проекта – пока неизвестно. Вероятно, один из хореографов заменит танцовщика на время его лечения. 

       

      Напомним, что в конце августа на телеканале "1 + 1" состоялась премьера шоу "Танцы со звездами 2018". Среди участников проекта – певица Мишель Андраде и танцовщик Женя Кот. Пару считают одной из самых романтичных на шоу, ведь все их постановки поражают нежностью. Кроме этого, по прогнозам букмекеров, именно Мишель и Женя могут одержать победу в шоу.

      Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 21 октября
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