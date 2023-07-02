Из-за переезда в Беларусь: вагнеровцы на месяц прекратили вербовку новичков, но есть одно "но"

Наемники ЧВК "Вагнера" сообщили о временном прекращении вербовки новобранцев. Также боевики Евгения Пригожина заявили, что они перестают участвовать в полномасштабной войне России против Украины, но тоже временно.

Вагнеровцы попытались прикрыться своим переездом из России в Беларусь после неудачного мятежа своего вожака и ввести людей в заблуждение. Однако боевиков Евгения Пригожина быстро "поймали за руку".

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Вагнеровцев разоблачили на лжи

Боевики из ЧВК "Вагнера" предупредили в своих соцсетях, что приостанавливают вербовку на один месяц. Журналисты решили проверить их официальные заявления.

Они позвонили на "горячие линии" более 10 представительств ЧВК "Вагнера" в разных городах страны-агрессорки. Всюду им ответили, что группировка боевиков не распущена. Более того, собеседники заявили, что вагнеровцы набирают наемников в обычном режиме. Контракт заключается именно с ЧВК "Вагнера", а не с минобороны государства-террориста.

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