Лукашенко – победитель в игре, которую затеял Пригожин: может ли диктатор использовать вагнеровцев
В истории мятежа Евгения Пригожина вышел победителем самопровозглашенный президент Беларуси, после разговора с которым глава вагнеровцев свернул "марш справедливости". Однако Александр Лукашенко вряд ли воспользуется наемниками.
Такое мнение 24 Каналу выразил журналист и публицист Виталий Дымарский. По его словам, Лукашенко боится вагнеровцев.
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"У Лукашенко там была история, связанная с "Вагнера" и Украиной. Он может их купить, потому что эти боевики продажные. Но у него нет много денег", – сказал Дымарский.
Лукашенко вышел победителем в игре Пригожина: смотрите видеоОбратите внимание! 29 июля 2020 года в Беларуси силовики сообщили о задержании 33 боевиков ЧВК "Вагнера". Несмотря на запросы Украины об экстрадиции наемников, беларусские власти передали их России. Так была сорвана спецоперация "Вагнергейт".
Лукашенко хочет быть незаменимым
"Я думаю, что Лукашенко сказал много правды, поэтому это действительно почти детективная история. Он, как всегда, вышел победителем, посредником", – отметил Дымарский.
Самопровозглашенный президент Беларуси меряет на себя роль политика, без которого нельзя обойтись. Мол, если бы не он, ситуацию нельзя было бы разрешить без крови и был бы ужас. А тут нашелся "мудрый" Лукашенко, который все быстро решил.
"Поход на Москву" Пригожина: основное
- Ночью против 24 июня глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин начал "марш справедливости" Россией в ответ на якобы ракетный удар со стороны минобороны накануне. Во время своего краткосрочного мятежа вагнеровцы повредили дороги, 19 домов и главное – минуснули несколько российских самолетов, среди которых военный Ил-22М.
- За почти сутки вагнеровцам удалось установить контроль над Ростовом-на-Дону, Воронежем, а также несколькими дорогами, ведущими в Москву. Однако после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко Пригожин решил прекратить свой мятеж. Наемники развернули колонны и вернулись в полевые лагеря.
- 26 июня Евгений Пригожин после двухдневного молчания вышел на связь и решил оправдаться, почему вагнеровцы устроили мятеж. По его словам, ЧВК "Вагнера" должна была прекратить свое существование, поэтому было принято решение не допустить этого.
- 27 июня в Беларусь прилетел самолет руководителя ЧВК "Вагнера". О приезде Пригожина было договорено ранее с Лукашенко.
- Однако аналитики ISW считают, что Беларусь не предоставит боевикам ЧВК "Вагнера" надежного убежища, если Кремль будет давить на Лукашенко. Перебазирование в соседнее государство может стать для Евгения Пригожина и его наемников ловушкой.