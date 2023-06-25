Нет другого выхода: полковник ВСУ в запасе предположил, как могут наказать "мятежников" в России

После совершенного владельцем ЧВК "Вагнера" мятежа в России, сам Пригожин пока отсидится в Беларуси. А вот его наемникам будет несладко. Также, вероятно, как и военным из так называемой "ЛДНР", которые поддержали "переворот" Пригожина.

Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан подчеркнул, что если бы в российской армии был реально воплощен принцип единоначалия и существовала вертикаль управления, то всех этих "мятежников" уже бы наказали. Об этом он рассказал 24 Каналу.

Читайте также Военный переворот или пиар-акция Пригожина: происходившее в России

Найдут "стрелочников"

Однако военный эксперт предположил, что вероятнее всего ничего подобного не будет. Найдут каких-нибудь "стрелочников" и их накажут.

На самом деле у российских властей нет другого выхода. Если сейчас отминусовать ЧВК "Вагнера" и бойцов так называемой "ЛДНР", в российской армии появится на поле боя достаточно мощная брешь, которую практически не кем и нечем заполнить.

"Именно поэтому всех "мятежников" попытаются вывести на поле боя под уничтожение украинской артиллерии и войск. Это еще один механизм, как расстрелять мятежников. И это схоже со "штрафными ротами", которые были в свое время. Им давали приказ идти вперед, давали в руки какое-то "железо", а сзади стояли пулеметчики из заградотрядов", – объяснил полковник ВСУ в запасе.

Роман Свитан предположил, какое наказание ждет "мятежников", поддержавших Пригожина: смотрите видео

Тем более "заградотряды" начали свое движение с Кавказа. Отряд "Ахмат" хотел быстро попасть в Ростов, когда там усдтроили мятеж вагнеровцы, но "как всегда" попал в пробки.

Пока "шманали" бабушек с семечками по дороге, не успели доехать до Пригожина в Ростов,

– рассказал военный эксперт.

Однако сейчас они "оторвутся" в прифронтовой зоне, куда их перебросят. И кадыровцы, по мнению Романа Свитана, просто выдавят всех "мятежников" "на ноль" под уничтожение уже украинских пулеметов.

Какие последствия будет иметь "переворот", устроенный Пригожиным

На Западе считают, что мятеж руководителя ЧВК "Вагнера" будет иметь серьезные последствия. А также эти события мощно ударили по стабильности режима Путина.

Издание CNN предположило, что, скорее всего, действия Пригожина будут иметь последствия в России. А Путину придется сделать выводы и совершить ответные действия, чтобы "мощнейшее восстание" за время его президентства не повторилось.

Эксперты издания отметили, что Путин не простит предателей. И по всей вероятности, что Пригожина могут убить в Беларуси.

В то же время, по информации российских пропагандистов, в России могут наказать за государственную измену военных, которые не сопротивлялись вагнеровцам во время мятежа Пригожина. Это, в частности, касается тех российских военных, которые позволили ЧВК "Вагнера" захватить штаб Южного военного округа в Ростове.