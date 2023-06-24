Пригожин взял Ростов быстрее Бахмута: Череватый рассказал, как события в России влияют на фронт

Вооруженный мятеж ЧВК "Вагнера" на территории России повлияет на события на фронте в Украине. Украинские бойцы выбили вагнеровцев с территории страны и таким образом "помогли" происходящим на болотах событиям.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель командующего Восточной группировкой войск ВСУ Сергей Череватый. Он добавил, что действия Евгения Пригожина еще больше дезориентируют российскую армию на поле боя.

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"У них начались разборки между собой. У Пригожина выходит гораздо быстрее взять Ростов, чем Бахмут. Он взял областной центр России, а Бахмут – так и не смог. Это все (события на фронте и в России – 24 Канал) взаимосвязано и ВСУ – одни из главных режиссеров этих событий", – сказал заместитель командующего Восточной группировкой войск ВСУ.

Череватый объяснил, повлияет ли мятеж Пригожина на ход войны в Украине: смотрите видео

Мечты сбываются

Ранее военное руководство Украины сообщало, что когда ЧВК "Вагнера" выходили из Бахмута и окрестностей, то ехавшие им на встречу российские подразделения были демотивированы, увидев разбитые вагнеровские подразделения. Последние события в России показывают, что "Вагнера" фактически оказались "лучше всего" подготовленным войском россиян.

Кроме того, оккупанты увидели, что в России начинаются непонятные действия. Безусловно, это тоже никакой уверенности не дает. Само собой то, что не было никаких резких и быстрых заявлений высшего военно-политического руководства страны-агрессора также показывает слабость россиян.

Все эти 20-летние "вставания с колен", "сильные как никогда", "граница России не заканчивается нигде", видите, как они иронически против них повернулись. Это знаете "бойтесь мечтать, ваши мечты могут сбыться". Вот у них сейчас это и происходит,

– добавил Череватый.

Украина будет делать свое дело шаг за шагом – будет освобождать оккупированные территории. В отличие от противника, мы не играем в "кампанейщину". Украинский руководитель направления жесткий поклонник военной науки, поэтому идет плановая работа артиллерии и других средств уничтожения.

"В установленное время все будет действовать как в Харькове, Лимане – всему свое время", – подытожил Череватый.

Что известно о мятеже Пригожина в России