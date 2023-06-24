"Трактор, у нас отмена": в России засыпают ямы, которые должны были остановить вагнеровцев

После того как владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин решил отвести своих наемников, направлявшихся на Москву, в полевые лагеря, российские коммунальщики начали активно работать на дорогах. Так, в сети опубликовали видео, где россияне засыпают ямы, которые они вырыли для противодействия вагнеровцам.

Эти ямы якобы должны остановить продвижение тяжелой техники наемников ЧВК "Вагнера". Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал.

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В России на полную работают коммунальщики

В Липецкой области вблизи города Чаплыгин вечером 24 июня было замечено большое количество коммунальщиков. Они приехали, чтобы латать ямы на дорогах, которые до этого активно выкапывали, чтобы остановить продвижение Пригожина в российскую столицу.

Российские коммунальщики активно работают на дорогах в стране-агрессоре: смотрите видео

Кроме этого, они привезли с собой трактор, который должен помочь в работе. Но вот несчастье, россияне так не хотели, чтобы "повар Путина" прорвался в Москву, что эти ямы на дорогах получились широкими и достаточно глубокими.

Теперь, очевидно, российские коммунальщики должны будут работать сами, используя лопаты. В настоящее время неизвестно сколько таких ям по всем дорогам в России. Кроме того, оккупанты не отметили, сколько времени понадобится, чтобы возобновить движение по этим дорогам.

Что известно о мятеже Вагнера