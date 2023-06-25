Путин не контролирует ситуацию, – Жданов предположил, что Пригожин смог добиться своего

После попадания по тыловым позициям вагнеровцев, Евгений Пригожин потребовал отдать ему Сергея Шойгу. Именно он, по мнению уголовника, отдал приказ об ударе. Однако, конечно, никто не спешил удовлетворять прихоти Пригожина. Это и послужило причиной для начала мятежа. Но не все в этой ситуации однозначно.

Об этом на своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 Канал. По его мнению, требования Пригожина еще могут выполнить. А если нет – это может стать предпосылкой для нового мятежа.

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Пригожин мог добиться своего

Гражданская война в России, которую официально объявил Евгений Пригожин, была удивительно короткой. Всего за день вагнеровцы смогли фактически беспрепятственно дойти до Московской области. Однако всего в 200 километрах до Москвы Пригожин заявил, что разворачивает колонны своих боевиков.

По информации анонимного источника из российской ФСБ, Пригожин своего добился. Ему пообещали в обмен на то, чтобы он не уходил на Москву, решать вопрос о снятии Шойгу и Валерия Герасимова с должностей.

Не удивлюсь, что Пригожин будет претендовать на кресло министра обороны. В любом случае Пригожин своего добился. Если Шойгу или Герасимова снимут, он победил,

– предположил Олег Жданов.

В конце концов руководитель ЧВК "Вагнера" действительно достиг другой цели – делегитимизировал Путина. Он показал миру, что сегодня российский диктатор не контролирует ситуацию даже внутри своей страны. Ведь любой вопрос может вооруженным путём решить условный Пригожин.

"По моему мнению, его (Путина – 24 Канал) дальнейшее пребывание у власти – это вопрос месяца максимум", – отметил военный эксперт.

Он также добавил, что если условия Евгения Пригожина не выполнят – "марш справедливости" может повториться.

Официальной информации об увольнении действующего министра обороны или начальника вражеского генштаба не было.

Олег Жданов о достижениях Пригожина: смотреть видео

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