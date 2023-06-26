Как Путин использует Пригожина перед ликвидацией: политолог назвал неожиданные варианты

Хотя Евгению Пригожину после мятежа предоставили "гарантии безопасности", никто не обещал, что их будут соблюдать. Опасность для главаря группы "Вагнера" остается едва ли не самой большой за последнее время. Однако, прежде чем "убрать его", Владимир Путин может использовать бывшего "повара" в собственных интересах.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко. Он предположил, что Пригожин может сыграть даже роль в предстоящих выборах в России. Но это будет его последним заданием.

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Как Путин может использовать Пригожина

Евгений Пригожин, возможно, и пытался свергнуть путинский режим в России, но не стоит забывать, что он и сам военный преступник. Зверства, которые совершал он и его наемники не только на территории Украины, должны быть наказаны соответственно.

Я сомневаюсь, что Пригожин доживет до трибунала после такой выходки. Его Путин просто в очередной раз использует. Есть интересные варианты использования вплоть до его политической альтернативы на выборах (17 марта – 24 Канал),

– заметил Алексей Буряченко.

Пригожин смог бы объединить вокруг себя не только радикалов, о чем уже говорилось, но и протестный электорат. Это значительно увеличивает шансы, возможно, даже на гипотетический второй тур выборов. Кроме того, главарь ЧВК "Вагнера" мог бы завести новую фракцию в Думу.

"Но после этого его точно ликвидируют. У него нет шансов остаться в живых, или же эти шансы приближаются к нулю", – подчеркнул политолог.

Проведение "марша справедливости" именно 23 июня могло быть спонтанным решением. Потому что сам мятеж готовился раньше. Консолидировать такие большие силы и фактически беспрепятственно двигаться по городам России без поддержки из Кремля было невозможно.

Алексей Буряченко об использовании Пригожина: смотреть видео

В мятеже была замешана ФСБ

Вероятно, были определенные договоренности и с Федеральной службой безопасности. У нее были свои выгоды.

Возможно, это была попытка репутационно ударить по Шойгу и Герасимову. По результатам ясно, что они, если не покинут свои должности, то веса в окружении Путина не будут больше иметь. Прогнозирую, что кадровые изменения и ротации будут в любом случае, – отметил Буряченко.

Не исключено, что ФСБ захотела решить сразу несколько проблем. Шойгу и Герасимова отстранить от власти и одновременно устранить Пригожина из близкого окружения Путина.

"Он еще жив, потому что в нем концентрируются огромные украденные деньги россиян, которые выводят через него российские элиты", – подчеркнул политолог.

Очевидно, Владимир Путин и его режим показать свою огромную слабость. Ведь неслыханно, чтобы в какой-то стране какая-то частная военная компания прошла маршем по стране в столицу. Мятеж очень хорошо продемонстрировал, что Россия больше не является сильным государством с сильным лидером.

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