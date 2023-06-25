Как крысы с корабля: мелитопольские оккупанты искали, как сдаться во время мятежа Пригожина
25 июня 2023, 20:49Читати новину українською
Источник:Иван Федоров
Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин 24 июня якобы пытался совершить переворот в России. В то время мелитопольские оккупанты готовились к сдаче.
Об этом рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров. По его словам, вариантов у предателей немного.
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В Мелитопольщине захватчики хотели сдаваться
Федоров отметил, что после вчерашнего "переворота" в России оккупанты Мелитопольщины проявились, как крысы на тонущем корабле:
- Одни искали выход на спецслужбы Украины с вариантом сдаться самим и сдать "ближнего" приспешника Кремля.
- Другие искали пути для бегства, которых после усталости моста на Чонгаре и вчерашних волнений в России становится все меньше.
- Топ-гауляйтеры на всякий случай выслуживались перед "царем" – испуганным голосом записывали одинаковые по тексту видео о поддержке российского диктатора Владимира Путина. По словам мэра Мелитополя, они понимали, что если с ним что-нибудь произойдет, бежать не выйдет даже в Россию.
Вариантов у предателей немного. Они никому и нигде не нужны, времени убежать не будет, а сдаться можно только на скамью подсудимых,
– подчеркнул Федоров.
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Кратко о неудачном мятеже Пригожина
- Вечером 23 июня. объявил о гражданской войне в России. Причиной было то, что российская армия якобы нанесла ракетный удар по вагнеровцам, который привел к многочисленным жертвам.
- По словам Пригожина, 25 тысяч наемников отправились "разбираться" из минобороны России, ведь "несущее оно зло должно быть уничтожено".
- За почти сутки вагнеровцам удалось установить контроль над Ростовом-на-Дону, Воронежем, а также несколькими дорогами, ведущими в Москву.
- Общая площадь территорий, которую они контролировали, была более 5 тысяч квадратных километров.
- Однако после переговоров с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко Пригожин заявил, что останавливает свой бунт, чтобы "не проливалась русская кровь".
- Рупор Кремля Дмитрий Песков заявил, что с предводителя вагнеровцев снимут все обвинения, а участвовавших в мятеже наемников не будут преследовать.
- Однако Пригожин должен отправиться в Беларусь. Там у него якобы должна быть какая-то "работа", но никаких деталей об этом не предоставили.