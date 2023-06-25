Как крысы с корабля: мелитопольские оккупанты искали, как сдаться во время мятежа Пригожина

Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин 24 июня якобы пытался совершить переворот в России. В то время мелитопольские оккупанты готовились к сдаче.

Об этом рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров. По его словам, вариантов у предателей немного.

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В Мелитопольщине захватчики хотели сдаваться

Федоров отметил, что после вчерашнего "переворота" в России оккупанты Мелитопольщины проявились, как крысы на тонущем корабле:

Одни искали выход на спецслужбы Украины с вариантом сдаться самим и сдать "ближнего" приспешника Кремля.

Другие искали пути для бегства, которых после усталости моста на Чонгаре и вчерашних волнений в России становится все меньше.

Топ-гауляйтеры на всякий случай выслуживались перед "царем" – испуганным голосом записывали одинаковые по тексту видео о поддержке российского диктатора Владимира Путина. По словам мэра Мелитополя, они понимали, что если с ним что-нибудь произойдет, бежать не выйдет даже в Россию.

Вариантов у предателей немного. Они никому и нигде не нужны, времени убежать не будет, а сдаться можно только на скамью подсудимых,

– подчеркнул Федоров.

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Кратко о неудачном мятеже Пригожина