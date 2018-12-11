Мэй прибыла на встречу к Меркель и не смогла выйти из машины: видео курьеза

Визит премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в Берлин сразу начался с курьеза – она не смогла выйти из машины.

Видео прибытия Мэй обнародовал в Twitter телеканал Sky News.

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Премьер прибыла в Германию, чтобы обсудить с Ангелой Меркель соглашение о Brexit.

Однако, когда автомобиль прибыл к офису канцлера Германии, она не смогла сразу выйти, потому что пассажирские двери оказались заблокированы и не открывались.

Около 15 секунд охранники пытались их открыть. Все это время Ангела Меркель спокойно наблюдала за их действиями.

Пользователи соцсети в комментариях под видео начали шутить, что Тереза Мэй на самом деле всегда была сторонником движения Remain, то есть стремится остаться в ЕС.

Theresa May gets locked inside her car as she attempts to meet German Chancellor Angela Merkel



Read the latest on Theresa May's tour of European leaders here: https://t.co/BdWa4K5WMy pic.twitter.com/h6066HP7o3 — Sky News Politics (@SkyNewsPolitics) December 11, 2018

Напомним, 13 ноября представители Британии и ЕС согласовали проект текста соглашения по выходу страны из Евросоюза. 16 ноября стало известно, что Консервативная партия Великобритания, к которой принадлежит Тереза Мэй, собрала достаточно голосов, чтобы проголосовать за вотум недоверия к своему лидеру.

25 ноября лидеры 27 стран-членов ЕС поддержали соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза. Тереза Мэй выразила опасение: если соглашение о Brexit провалится, то ее могут отправить в отставку, а новым главой страны станет лидер оппозиции Джереми Корбин.

Что такое Brexit?Это выход Великобритании из состава Евросоюза. Референдум о членстве Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, выразили желание покинуть ЕС, зато 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.