Кого из украинцев могут мобилизовать до 25 лет: юрист объяснил
В Украине идет общая мобилизация военнообязанных мужчин с 25 до 60 лет. В отдельных случаях попасть на службу могут даже лица до 25 лет.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий юриста практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Данила Гончаренко для "РБК-Украина". В то же время снижение мобилизационного возраста в Украине не планируется.
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В каких случаях могут мобилизовать до 25 лет
Юрист отметил, что, согласно закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", Мобилизированными могут быть только лица в статусе военнообязанного.
По общему правилу такой статус лицо приобретает когда достигает 25 лет. Однако есть случаи, когда это происходит раньше.
В частности, Даниил Гончаренко объяснил, что говорится о ситуации, когда человек прошел срочную службу, была признана ограниченно-пригодной или проходила службу по контракту в Вооруженных силах Украины.
То есть если лицо в возрасте 18 лет является военнообязанным, то ее могут мобилизовать,
– резюмировал эксперт.
В то же время он подчеркнул, что закон, исправляющий ситуацию с ограниченно-пригодными и запрещающий мобилизацию всех мужчин до 25 лет, к сожалению, до сих пор находится на подписи у президента.
Что еще нужно знать о мобилизации в Украине
- Кабинет Министров 25 февраля продолжил действие отсрочки от мобилизации для забронированных работников. Теперь отсрочка продлится до 31 марта.
- В то же время с марта не меняются правила относительно мобилизации женщин в ряды ВСУ. Они могут вступать в армию только добровольно., а также вправе уволиться со службы в любое время в соответствии с действующим законодательством.