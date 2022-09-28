Мобилизация на оккупированной Херсонщине: кого россияне будут призывать в свои войска

Заявления российских коллаборантов, что они не будут мобилизовать херсонцев на войну против Украины, являются лживыми. Они уже пытаются приступить к формированию "мобилизационного резерва" на оккупированных территориях.

Все мужчины, которые не смогли выехать из оккупированных районов Херсона, должны всеми силами избегать российского "призова". Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов.

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"Мобрезерв"

Активист отметил, что даже в разбомбленном россиянами Мариуполе есть гораздо больше сторонников россии, чем сейчас на Херсонщине. Поэтому оккупанты и коллаборанты ищут варианты, как вовлечь херсонцев в свои преступные военные формирования.

Сальдо сначала рассказывает, что херсонцев не будут призывать только добровольцев для какого-то батальона. В то же время рассылает письма руководителям коммунальных учреждений, которые перешли на сторону оккупантов или вновь назначенных на захваченные инфраструктурные объекты, чтобы сформировать "мобилизационный резерв" из своих сотрудников,

– объяснил Молчанов.

По его словам, такой циркуляр направили, в частности, на железную дорогу, водоканал, облэнерго и Херсонгаз.

"Количество не указано – оно в каждом предприятии разное. Сейчас им приказали определиться, кто из сотрудников критически необходим, а кто нет. Эти сотрудники преимущественно являются гражданами Украины. Они работают на этих предприятиях и не считают себя коллаборантами, хотя и могут работать на назначенных россией лиц, – добавил он.

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Варианты призыва

Молчанов подчеркнул, что россия "нарушит все возможные Женевские конвенции", если будет пытаться призвать херсонцев в ряды любых своих формирований, но "все к тому идет".

Я могу только посоветовать этим мужчинам бежать из Херсона до 1 октября, прятаться и бросать эти работы. Подавляющая часть коллективов предприятий – это мужчины всех возрастов, многие из них подпадут под возможную российскую мобилизацию.

– указал активист.

По его мнению, вне зависимости от того, будет ли эта территория "принята в состав россии" или ограничатся провозглашением "херсонской народной республики", Россия пока будет медлить с силовым присоединением региона, опасаясь повторения того сценария, который произошел в Харькове или на севере Донетчины.

"Может наступить момент, когда уже ничего не сделаешь, кроме ядерного оружия. По сценарию нового "квазиобразования", всех херсонцев объявят его "гражданами" и начнут искать и призывать. Из-за того, что нет списков избирателей и документации военкоматов, можно скрываться и не попадаться на глаза российским "мобилизаторам", – убежден собеседник.

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По его словам, по аналогии с другими оккупированными регионами, "призыв" в российскую армию будут проводить полиция и части росгвардии, "которые будут на это заточены".

"Поэтому получается, что прятаться можно довольно эффективно и долго, но для этого не нужно ходить на коммунальные предприятия, поскольку кто уйдет - станут первыми жертвами "мобилизации" в случае чего", – резюмировал Молчанов.

"Мобилизация" на оккупированной Херсонской области: что известно

Оккупанты могут объявить мобилизацию на временно оккупированных территориях Херсонской области. Они хотят забрать работников предприятий для работы на объектах критической инфраструктуры, а также выпускников военно-медицинских учебных заведений и врачей с опытом боевых действий.

Ранее местный гауляйтер Владимир Сальдо обещал, что жителей временно оккупированных территорий Херсонской области не будут забирать на фронт. Он утверждал, что владельцы российских паспортов в регионе не попадут на войну. Хотя могут это сделать "добровольно".

В то же время Украина упорно советует мужчинам до 35 лет, живущим в оккупации, уезжать оттуда. Это можно сделать по маршруту Крым – Грузия.

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