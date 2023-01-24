Набирают в 20 раз меньше людей, чем раньше – правозащитник о мобилизации на Донбассе
На территории оккупированного Донбасса россияне продолжают мобилизовать местных мужчин. С начала 2023 года оккупанты запретили отсрочку от армии, которую предоставляли ранее. Они снова проводят медицинскую комиссию для всех мужчин в возрасте до 60 лет.
Об этом 24 Каналу рассказал правозащитник Павел Лисянский. По его словам, 16 – 17-летних ребят также вызывают в медицинскую комиссию, и им нельзя выезжать с временно оккупированной территории.
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С помощью запугиваний увеличивают количество мобилизованных
Правозащитник назвал еще одно "новшество" россиян. Раньше человека, уклонявшегося от мобилизации, находили, отводили в военкомат и затем отправляли на военные сборы.
Но сейчас, когда на оккупированных территориях начало действовать российское законодательство, ему сразу инкриминируют нарушение определенной статьи (если получил повестку и не явился в военкомат), наказание за которую 10 лет тьрьмы,
– заметил он.
Лисянский подчеркнул, что используя именно этот инструмент устрашения, оккупанты пытаются увеличить количество мужчин, которые сначала проходят медицинскую комиссию, после нее – комплектацию, а затем их отправляют на фронт.
Украинцев вытесняют из оккупированного Донбасса
"Сегодня количество мобилизованных значительно меньше, чем было год назад. 23 февраля 2022 года за день оккупанты могли собрать примерно 900 - 1100 мобилизованных только из одного Донецка. Сегодня же, если они собирают 5 -7 человек, это для них хорошо", – рассказал. он.
По его словам, сейчас на оккупированных территориях Донбасса мужчин почти не осталось – продолжается отток людей. Безумные средства зарабатывают нелегальные перевозчики вместе с оккупационными администрациями.
Задача Кремля – вытеснить украинцев с временно оккупированной территории, чтобы не сохранилась историческая память. Многие помнят, что было, когда Донбас был украинским, и видят, что сейчас происходит, когда пришла Россия,
– подчеркнул он.
Он отметил, что это касается как территорий, оккупированных в 2014 году, так и с начала полномасштабного вторжения России.
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Россияне хотят привезти на оккупированные территории до 40 тысяч полицейских
"Местное население видит действия оккупантов и у них формируется негативное мнение о россиянах. Что они с этим могут сделать? Они просто выталкивают людей за границу оккупированных территорий", – отметил Лысянский.
По его словам, вместо украинцев территории заселяют россиянами. Оккупанты пытаются сейчас открыть более 100 отделений российской полиции на временно оккупированных территориях. Под это они привлекают 35 – 40 тысяч российских полицейских, которых отправляют туда в командировку.
"Власть им говорит, если поедете с семьями, мы вам дадим "подъемные" деньги. Это стратегия для того, чтобы заселить эти территории своими, а наших они просто выбрасывают", – подчеркнул правозащитник.
Ситуация в Донецкой области: последние новости
- 20 января Россия снова атаковала Донецкую область. На этот раз тремя ракетами ударила по Краматорску. Россияне повредили объекты инфраструктуры. В частности, детский садик, школу и частный профилакторий. Жертв и пострадавших нет.
- Бойцы 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила поздравили украинцев с Днем Соборности. Защитники повесили украинский флаг на телебашне в Бахмуте. Воины подчеркнули, что защищают город сейчас и будут защищать до конца.
- Российские захватчики готовят новую провокацию на Донбассе. Для этого оккупанты украли автомобиль ОБСЕ. В международной организации подчеркнули, что ОБСЕ отсутствует на Донбассе. Тем временем в соцсетях уже появилось видео, как российские боевики перевозят угнанные автомобили.